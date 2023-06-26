Россияне признали, что не могут сдержать атаку ВСУ на левом берегу Днепра 6 26.06.2023, 17:36

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Ситуация развивается стремительно.

Российские оккупанты и военные пропагандисты продолжают сообщать об ухудшении ситуации для российской армии на левом берегу Днепра в районе Херсона, где накануне ВСУ расширили плацдарм, активно форсируя реку. Российский военный Telegram-канал «Romanov Лайт» сообщил новую информацию об активных действиях украинских военных, которые взяли под контроль сразу три важных участка на левом берегу Днепра.

Согласно поступающей от российских источников информации, ВСУ уже полностью контролируют дачи под Олешками, пишет dialog.ua. Попытка сдержать продвижение украинских военных провалилась. Романов опубликовал фото, на котором построение брошенной против ВСУ роты: оккупанты плохо вооружены, у двоих из них нет обуви.

Район моста под Олешками (левый берег Днепра) также контролируют украинские военные: ВСУ активно прикрывают плацдарм артиллерией и минометным огнем. Украинские военные также заняли берег Голой Пристани.

«ИТОГО: противник начал активные наступательные действия на левом берегу Днепра. Работу нашей авиации на участке можно охарактеризовать как ВСЕ мимо», - пишет российский военкор.

Как писал сайт Charter97.org, подразделения украинской армии продолжают успешное продвижение на юг, взяв под полный контроль населенный пункт Ровнополь в Донецкой области.

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