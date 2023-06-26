Броня, тепловизор и 530 сил: презентован самый дорогой Range Rover 26.06.2023, 17:57

Внедорожник выдерживает даже взрывы гранат.

Линейку Ranger Rover 2023 пополнила бронированная версия. Роскошный внедорожник доработали в канадском ателье Inkas, специализирующемся на создании защищенных авто. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Новый Ranger Rover бронирован по стандарту BR6, то есть он выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 мм и взрыв двух ручных гранат под днищем.

В салоне внедорожника оборудована бронекапсула. Также установлены пуленепробиваемые стекла и шины, позволяющие продолжать движение при проколе.

Кроме того, для Ranger Rover предлагают множество опций – систему пожаротушения, тепловизор, эвакуационный люк в крыше, громкоговоритель с сиреной, системы видеонаблюдения и очистки воздуха в салоне.

Поначалу для доработки выбрали недешевый вариант Range Rover P530 Autobiography стоимостью от 144 600 евро. Он оснащен 4,4-литровым 530-сильным V8 твин-турбо и 8-ступенчатой автоматической КПП. Впрочем, бронировать могут любую версию модели, в том числе – и топовую SV.

Цена Range Rover от Inkas пока не сообщается, но наверняка это будет самый дорогой вариант внедорожника. Авто сохранило все атрибуты комфорта — пневмоподвеску, кожаный салон, электроприводы сидений и двери багажника.

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