Спрос на наличные на юге России во время мятежа Пригожина вырос на 70-80% 4 26.06.2023, 18:16

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Примерно в 15 регионах РФ было отмечено повышение спроса.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов сообщил, что в минувшие выходные на юге России, в том числе в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, спрос на наличные вырос на 70-80%. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Примерно в 15 регионах страны было отмечено повышение спроса [на наличные], в среднем оно составило порядка 30%. Но наиболее активный спрос на наличность, рост спроса на наличность был отмечен в южных регионах — в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах», — сказал Белоусов на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам первого вице-премьера РФ, благодаря «достаточно четкой работе» Центробанка удалось избежать «каких-либо нарушений штатной ситуации», а банкоматы работали как обычно. Белоусов отметил, что 25 июня спрос на наличные пошел на убыль, а к 26 июня все стабилизировалось.

В некоторых регионах, по словам Белоусова, также вырос трафик в продуктовых магазинах: в Ростовской области — на 10–15%, в Липецкой — на 30%, в Воронежской — на 50%. Вице-премьер отметил, что проблем с торговлей не возникло, запасов продуктов хватило.

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в минувшую пятницу, 23 июня, объявил о «марше справедливости» на Москву с участием наемников его военнизированной группировки. В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть из них отправилась на Москву по трассе «Дон», которая проходит через Воронежскую, Липецкую и Тульскую области. Вечером 24 июня Пригожин провел переговоры с Александром Лукашенко, после чего заявил, что наемники «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». ФСБ возбудила в отношении бизнесмена дело о вооруженном мятеже, за что предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

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