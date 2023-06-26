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В РФ мужчина поджег соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном

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  • 26.06.2023, 18:27
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В РФ мужчина поджег соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном

Конфликт возник из-за хищения экектроэнергии.

В поселке Трудовом Владивостокского городского округа неоднократно происходило хищение электроэнергии. Для того чтобы установить злоумышленника, необходимо было выкопать электрокабель. Работа экскаватора привела в ярость одного из жителей близлежащих домов, передает ТАСС.

Сообщается, что мужчина начал угрожать соседям и председательнице правления садоводческого товарищества самодельным огнеметом. Когда один из соседей предпринял попытку отобрать оружие, тот опалил его. Пока к месту происшествия ехали экстренные службы, мужчина успел ранить председательницу гарпуном. Стрела попала ей в шею.

Пострадавших госпитализировали. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

По словам сына задержанного, председательница СНТ регулярно донимала родителей требованиями оплачивать электричество по повышенным тарифам и отключала им свет. В результате у отца сдали нервы, и он совершил преступление.

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