Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на этой неделе 26.06.2023, 18:38

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Похолодание, дожди и грозы.

Похолодание, дожди и грозы ожидаются в Беларуси с 27 июня по 2 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Первый летний месяц вышел на финишную прямую, и его финал обещает перемены. В большинстве дней июня в Беларуси наблюдался антициклональный характер погоды, поэтому в стране преобладала в основном теплая и сухая погода, а отмечавшиеся дожди носили преимущественно локальный и кратковременный характер. Но уже сегодня инициатива в погоде перейдет к атмосферным фронтам, которые затянут своей облачностью территорию нашей страны и не покинут нас до выходных. При этом свой выход они будут сопровождать дождями различной интенсивности и продолжительности. При развитии кучево-дождевой облачности в отдельных районах республики прогремят грозы. В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут сгущаться туманы», - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 27 июня, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В дневные часы местами будут грозы, а в отдельных районах Брестской и Гродненской областей пройдут сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, а днем - 19-25 градусов тепла.

В среду, 28 июня, на большей части территории Беларуси прогнозируются дожди, местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью будет от плюс 8 до плюс 14 градусов, а днем — от 14 до 20 градусов выше нуля. Местами ожидается до плюс 23 градусов.

В четверг, 29 июня, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до 18-25 градусов.

В пятницу, 30 июня, ночью местами по стране, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ночью будет плюс 9-16 градусов, а днем — от 20 градусов по северо-востоку до 28 градусов тепла по юго-западу.

По предварительному прогнозу синоптиков, в выходные станет еще теплее и в середине дня воздух по стране прогреется до 23-28 градусов, местами будет плюс 19-22 градуса. В субботу фронтальные разделы покинут территорию Беларуси и погода улучшится, при этом без дождей не обойдется. В неустойчивой воздушной массе кратковременные грозовые дожди пройдут лишь местами по стране.

В субботу, 1 июля, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью достигнет 10-16 градусов тепла, а днем — плюс 23-28 градусов. Местами ожидается 20-22 градуса выше нуля.

В воскресенье, 2 июля, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 10-17 градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов, а местами — до 19-21 градуса.

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