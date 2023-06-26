Точка невозврата уже пройдена Валерий Пекар

26.06.2023, 19:08

Валерий Пекар

Российские элиты получили четкий сигнал – такой же, как 19 августа 1991 года.

Итак.

1. Точка невозврата пройдена. Она давно предусмотрена и описана. Эта точка невозврата называется «потеря монополии на власть». Поскольку власть в РФ – это право силы («красная парадигма»), то появление альтернативных центров права силы означает, что центров власти теперь есть несколько (даже не два, а минимум три, хотя третий, Кадыров, оставался за кулисами; а где три, там много). Да, один из центров права силы все еще главный, но уже не единственный. Но остаться должен только один, так что это нестабильный баланс – как шарик на вершине пирамиды.

Меньше всего нужно слушать тех, кто говорит, что Путин снова всех переиграл. Он постоянно всех переигрывает с февраля 2022 года, и даже с февраля 2014 года, когда можно было задушить Украину в «дружеских объятиях старшего брата», а он между длинным стратегическим и быстрым силовым избрал силовой путь, чтобы консолидировать свое население. Тактически выиграл, стратегически проиграл, вместо этого консолидировав украинскую политическую нацию.

2. Совершенно неважно, сколько в этом фарсе на самом деле фарса. Потому что в системе права силы ты не можешь выглядеть слабым, растерянным, лузером. Ты можешь совершить только одну ошибку, первую и последнюю (некоторое время ошибки можно скрывать, объяснять многоходовками и так далее, вплоть до момента, когда все становится очевидным). Акела больше не предводитель стаи. Царь ненастоящий.

Фарс невозможно прокрутить назад. Все видели. Включая воздушный удар по Воронежу, с подготовкой Москвы к штурму и так далее.

И не нужно сравнивать турецкий фарс с русским. Во-первых, при всех замечаниях к турецкой демократии она все же демократия – легитимность определяется выборами, а не правом силы. Во-вторых, вспомните, как турки шли голыми руками против танков, и сравните с российской апатией и атомизацией. Если бы «Вагнер» зашел в Москву, люди бы не вышли на улицы, а сидели по домам и тоскливо наблюдали, чем закончится.

И сколько бы мелких выигрышей ни получили нынешние игроки (включая того, который все еще главный), они сейчас имеют один большой проигрыш – точку невозврата. Теперь каждый будет думать, не лучше ли спасаться с ближайшим кланом, а не всем вместе.

3. Субъектами в РФ не являются ни народ в широком смысле, ни гражданское общество (его нет), ни «хорошие русские» в эмиграции, ни офицерство (в отличие от Турции, Чили и так далее). Субъектами являются элиты, получившие четкий сигнал – такой же, как 19 августа 1991 года. Теперь ничего не гарантировано: безопасность, власть, состояние, коррупционная рента, жизнь – все это раньше гарантировала преданность Путину, а теперь она ничего не гарантирует, а может даже стать проблемой. Лучше сейчас выжидать, сидеть тихо, саботировать приказы. Среди них точно есть такие, которые воспользуются моментом слабости.

Кстати, все увидели, что нет никаких ФСБ, Росгвардии и так далее. Это тоже важный сигнал.

А что население? Оно присягнет на верность любой власти, потому что научено видеть источник легитимности в силе.

4. Что будет дальше? Никто не знает. Сейчас будет складываться некий хрупкий временный баланс. Но точка невозврата уже пройдена – система начала разваливаться. Продолжительность и характер развала непредсказуемы. Так же 19 августа 1991 года никто не мог предсказать, когда и как будут развиваться события. Напомню, тогда что-то важное произошло только через пять дней.

Весьма важный параметр этого хрупкого временного баланса – наличие у актеров (действующих лиц драмы) собственных баз за пределами РФ: Африка, Чечня (фактически независимая, там нет легитимности московской власти). Это означает, что нельзя просто опустить железный занавес. Как говорил отрицательный персонаж третьей серии «Крепкого орешка», такая армия с такими деньгами купит себе какую-то страну.

5. Чем все закончится? Кланы разберут Россию на части. Далее судьба этих частей будет развиваться по разным траекториям.

6. Запад боится коллапса РФ больше всего: бесконтрольное распространение ядерного оружия, самый масштабный кризис беженцев, чрезмерное усиление Китая. Поэтому будет тайно поддерживать Путина, потому что никакого другого плана нет. Смешно было делать ставку на демократию в России, и они это уже хорошо понимают. Но отстают от событий, как это было в 1991 году.

К сожалению, у Украины также нет никакого плана. Наличие украинского плана помогло бы и нашим союзникам сдвинуться с мертвой точки.

Все остальное подробно описано в прошлогодних статьях.

Валерий Пекар, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».