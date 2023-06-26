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Министр обороны Британии о Storm Shadow: Значительно повлияли на ход войны в Украине

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  • 26.06.2023, 19:13
  • 2,566
Министр обороны Британии о Storm Shadow: Значительно повлияли на ход войны в Украине

Такое вооружение было «почти безошибочным» во время атак на российскую логистику.

Британские дальнобойные ракеты Storm Shadow уже повлияли на ход боевых действий в Украине.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает Sky News.

По словам главы Миноборони Британии, Storm Shadow оказали «значительное влияние» на ход войны.

При этом Уоллес подчеркнул, что такое вооружение было «почти безошибочным» во время атак на российскую логистику.

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