В Минске мужчина бросался на велосипедистов 11 26.06.2023, 19:15

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Видеофакт.

Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении минчанина, который нападал на столичных велосипедистов, сообщили в МВД.

В милицию обратилась минчанка, велосипед которой повредил неизвестный мужчина. Женщина рассказала, что ехала по велодорожке на проспекте Независимости и заметила человека, который вел себя агрессивно по отношению к велосипедистам: размахивал руками и всячески преграждал дорогу.

Его действия вынудили минчанку снизить скорость. В этот момент мужчина ударил ногой по колесу и повредил его. После этого хозяйка велосипеда обратилась в милицию.

Подозреваемого задержали. Мужчина пояснил, что накануне происшествия употреблял алкоголь, а нелюбовь к велосипедистам у него якобы с детства — еще ребенком его сбила женщина на двухколесном транспорте.

За хулиганство в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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