МИД Португалии: Бунт Пригожина обнажил «фрагментацию власти» в России 4 26.06.2023, 19:25

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Сплоченности нет.

Бунт основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина выявил «фрагментацию власти» российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Кравиньо, сообщает Observador.

По его словам, переворот делает «очевидным, что нет сплоченности, что ситуация в России представляет собой некую фрагментацию власти. Это самое меньшее, что можно сказать».

При этом глава МИД подчеркнул, что «крайне важно» поддерживать “ сильную военную и политическую поддержку, чтобы в конечном итоге именно Украина определяла условия мира, а не агрессор».

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