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Польские спасатели искали белоруса в Балтийском море, а он спал на берегу

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  • 26.06.2023, 19:37
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Польские спасатели искали белоруса в Балтийском море, а он спал на берегу

Белорус был пьян.

Польские спасатели искали белоруса в Балтийском море, а он в это время спал на берегу. Об этой истории пишет puck.naszemiasto.pl. По информации издания, спасатели на катере искали туриста из Беларуси несколько десятков минут. Предполагалось, что мужчина, который отдыхал на пляже и пошел купаться, утонул.

Однако через полчаса полицейские нашли белоруса на берегу — он спал в кустах и был сильно пьян. Его поведение издание называет «безответственным».

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