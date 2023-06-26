В Ростове-на-Дону загорелся зоопарк 3 26.06.2023, 19:56

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Животных эвакуируют.

Пожар начался в зоопарке Ростова-на-Дону, оттуда эвакуируют животных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

О возгорании стало известно около 18:30 по Минску. В ведомстве сообщили, что загорелась кровля музея на территории зоопарка. Площадь пожара, согласно последним данным, достигла 300 кв. м. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Директор ростовского зоопарка Юлия Соболева сообщила порталу 161.ru, что горит экзотариум, где живут пауки, грызуны, крыланы (семейство рукокрылых, которых называют летучими собаками и лисицами), и другие маленькие животные.

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