Сурков: Закон о ЧВК может превратить Россию в «евразийскую зону племен» 6 26.06.2023, 20:01

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Владислав Сурков

Бывший помощник Путина призвал «не играть больше в ЧВК».

Бывший помощник президента и замглавы президентской администрации Владислав Сурков выступил против существования частных военных компаний (ЧВК) в России. По его словам, в России нельзя легитимизировать «по сути своей антиинституциональный» институт. Интервью с Сурковым опубликовал в своем телеграм-канале близкий к нему политтехнолог Алексей Чеснаков. По словам Чеснакова, Сурков ответил на его вопросы в субботу, 24 июня.

«Не нужно нам этого. В наших Вооруженных Силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК. ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО. Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием», — приводит слова Суркова Чеснаков.

Создание частных вооруженных отрядов не соответствует русской политической и военной культуре, а сама идея ЧВК заимствована у США, отметил бывший помощник президента. «В России нельзя, например, иметь частную атомную станцию. А частную штурмовую дивизию вроде как можно? Почему? «Частные армии» у нас возникали только во времена Смуты и Гражданской войны», — продолжил Сурков.

Он считает, что если закон о ЧВК примут, то это создаст перспективу превращения России и «евразийскую зону племен», как бы хорошо и предусмотрительно не был написан документ.

«ЧВК — это же кооператив при армии! На армию повесили все «убытки» — и материальные, и репутационные. А ЧВК получает деньги и славу. Да, среди бойцов ЧВК много героев. Но разве меньше их среди «обычных» десантников, пехотинцев, танкистов, артиллеристов?! Если это не остановить, итог будет разрушительным», — сказал Сурков.

Он также считает, что стратегические промышленные отрасли в СССР были разрушены после того, как при каждом госпредприятии стали создавать кооперативы, которые получали всю прибыль, а расходы вешали на государство.

На вопрос о причинах мятежа, Сурков напомнил, что в 1980 году Пригожин был одним из «гопников», напавших на женщину в Ленинграде и ограбивших ее. «И это все, что нужно знать о Пригожине. Больше ничего. Все остальное не имеет значения», — подытожил Сурков.

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