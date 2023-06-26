Байден впервые публично прокомментировал мятеж «вагнеровцев» в России 26.06.2023, 20:07

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Джо Байден

Президенту США докладывают о событиях в РФ «каждый час».

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу группы «Вагнера», впервые публично комментируя российские события в эти выходные.

Заявление президента США в Белом доме в понедельник цитирует телеканал CNN.

Байден сказал, что поручил команде национальной безопасности внимательно следить за субботними событиями в России и докладывать ему «каждый час», а также подготовиться к различным сценариям развития событий.

Он также сообщил, что на выходных говорил с ключевыми союзниками США, чтобы убедиться, что они все имеют общее понимание событий.

«Они согласились со мной, что мы не дадим Путину ни одного повода... обвинить в этом Запад или обвинить в этом НАТО», – рассказал Байден о своих переговорах на выходных с союзниками.

«Мы четко дали понять, что мы не причастны к этому. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы», – отметил президент США.

Байден сказал, что еще слишком рано «делать окончательные выводы» о последствиях мятежа в России.

«Мы будем продолжать оценивать последствия событий этих выходных и их влияние на Россию и Украину, но еще слишком рано делать окончательный вывод о том, куда это все идет», – сказал Байден.

Он подчеркнул, что для США очень важно оставаться в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами, продолжая следить за развитием ситуации.

«Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть, но независимо от того, что будет дальше, я буду продолжать следить за тем, чтобы наши союзники и партнеры были тесно связаны в том, как мы воспринимаем ситуацию и реагируем на нее. Важно, чтобы наши действия были полностью скоординированными», – сказал он.

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