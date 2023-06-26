Байден впервые публично прокомментировал мятеж «вагнеровцев» в России
- 26.06.2023, 20:07
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Президенту США докладывают о событиях в РФ «каждый час».
Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу группы «Вагнера», впервые публично комментируя российские события в эти выходные.
Заявление президента США в Белом доме в понедельник цитирует телеканал CNN.
Байден сказал, что поручил команде национальной безопасности внимательно следить за субботними событиями в России и докладывать ему «каждый час», а также подготовиться к различным сценариям развития событий.
Он также сообщил, что на выходных говорил с ключевыми союзниками США, чтобы убедиться, что они все имеют общее понимание событий.
«Они согласились со мной, что мы не дадим Путину ни одного повода... обвинить в этом Запад или обвинить в этом НАТО», – рассказал Байден о своих переговорах на выходных с союзниками.
«Мы четко дали понять, что мы не причастны к этому. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы», – отметил президент США.
Байден сказал, что еще слишком рано «делать окончательные выводы» о последствиях мятежа в России.
«Мы будем продолжать оценивать последствия событий этих выходных и их влияние на Россию и Украину, но еще слишком рано делать окончательный вывод о том, куда это все идет», – сказал Байден.
Он подчеркнул, что для США очень важно оставаться в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами, продолжая следить за развитием ситуации.
«Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть, но независимо от того, что будет дальше, я буду продолжать следить за тем, чтобы наши союзники и партнеры были тесно связаны в том, как мы воспринимаем ситуацию и реагируем на нее. Важно, чтобы наши действия были полностью скоординированными», – сказал он.