Как спасти квартиру от солнца 26.06.2023, 20:21

Благодаря этим методам в вашем доме не будет душно.

Летом хочется не только спать в прохладе, но, и чтобы целый день температура в помещении была ниже, чем на улице. Если у вас нет возможности приобрести кондиционер или вентилятор, чтобы охлаждать воздух дома, то есть и другие действенные способы.

На портале moyo.ua рассказали несколько лайфхаков, как защитить помещение от солнца летом. Некоторые из них даже не требуют серьезных затрат.

Солнцезащитная пленка или фольга

Чтобы солнечные лучи не проникали внутрь квартиры или дома, нужно затемнить окна. Для этого в продаже есть специальная тонированная пленка. Сквозь нее вы будете видеть все, что происходит на улице, но темнее. Практически как через солнцезащитные очки. Также пленку можно заменить фольгой — это выйдет дешевле, но не будет вида из окна, так как фольга не прозрачная.

Газеты или обои

Также окна можна заклеить плотными обоями или газетами. Как известно, стекло под действием солнца сильно нагревается, а бумага будет сдерживать этот процесс. Однако у этого способа есть и свои недостатки — бумага быстро выгорает и нагревается, а после скотча, на который вы ее будете крепить, остаются сложно выводимые следы.

Плотные шторы

Еще один способ защитить помещение от жгучих солнечных лучей — это плотные шторы. Но важно помнить, что темная ткань притягивает и поглощает ультрафиолет, из-за чего даже при затемненных окнах в комнате может быть душно. Поэтому шторы должны быть из светлой ткани. Поистине гениальным изобретением нашего времени можно назвать инновационное полотно Black-out. Композиция состоит из трех слоев, она практически полностью отражает солнечный свет. Это хорошая солнцезащита на окна.

Однако и у этого способа есть минус — шторы накапливают пыль и грязь, и чем больше слоев ткани, тем чаще их придется стирать.

Жалюзи

Бамбуковые, ролеты-блэкаут, плиссе, наружные или внутренние, металлические или пластиковые — любой из этих вариантов жалюзи защитит ваш дом от солнца. Они создают защитный экран, благодаря чему помещение на так сильно нагревается.

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