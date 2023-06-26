Боррель о выводах ЕС после бунта Пригожина: Нужно увеличить помощь Украине 26.06.2023, 20:29

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Жозеп Боррель

До беспрецедентного уровня.

Страны Евросоюза, обсуждая бунт основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина пришли к выводу, что помощь Украине нужно увеличить до беспрецедентного уровня.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает The Guardian.

Боррель после встречи глав МИД Евросоюза подчеркнул, что ситуация вокруг России после такой попытки государственного переворота остается «сложной и непредсказуемой».

«Но вывод нашей дискуссии ясен, и они (главы МИД стран ЕС - ред.) хотят это подчеркнуть: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо, продолжать и увеличивать поддержку всех видов и, в частности, военную поддержку, потому что война бушует сильнее, чем когда-либо», - отметил Боррель.

Чиновник также добавил, что Евросоюз уже работает над своей новой стратегией на фоне действий Пригожина. Все страны-члены блока также анализируют разные сценарии развития событий.

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