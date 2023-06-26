Россия понимает только язык силы Леонид Невзлин

26.06.2023, 20:38

2,432

Леонид Невзлин

Время резолюций и озабоченностей осталось в прошлом.

Украинцы в эти дни всерьез готовятся к возможной катастрофе на Запорожской ЗАЭС. Медийное поле и сообщения властей наполнены рекомендациями, как действовать в случае, если сосед-маньяк решит воплотить угрозы в действие. Как сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов, для воплощения этого сценария у русских террористов все готово. Минирование территории вокруг, внутри станции, а также системы охлаждения — завершена.

Что означает подрыв атомной станции такого масштаба с утечкой радиации? Погибнут люди, сельскохозяйственные земли в Украине и соседних странах станут негодными на столетия. Последствия будут катастрофическими для части Европейского континента. Последствия будут гораздо серьезнее, чем чернобыльские.

Мир проморгал подрыв Каховской ГЭС. Мировое сообщество просто предпочло отползти в сторону и сделать то, что у него получается лучше всего: высказать озабоченность. До сих пор у некоторых лидеров «нет понимания четкой картины произошедшей катастрофы».

Последний Совбез ООН от 23 июня, в который раз продемонстрировал — мировое сообщество не знает, что делать с неадекватной Россией. В Кремле, слушая призывы замглавы Генсека ООН Розмари ДиКарло соблюдать гуманитарное право, могли только крутить у виска. Если вообще слушали — не до ООН им было в этот день. За свою шкуру дрожали. На том же Совбезе предпочли акцентировать важность соблюдения и продолжения «Зерновой инициативы». Если миру необходимо получать от воюющей Украины необходимое зерно, сегодня следует думать о ситуации на ЗАЭС. Думать серьезно об ограничительных мерах для российской атомной промышленности. Опыт показывает, что думать завтра может быть поздно.

Мафиозные разборки двух отморозков два дня назад в который раз показали, какой язык понимают в России. И это язык силы. ООН пора наконец прозреть — время резолюций и озабоченностей осталось в прошлом.

Леонид Невзлин, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».