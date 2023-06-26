БАТЭ проведет домашний матч отбора Лиги чемпионов в Венгрии 26.06.2023, 20:50

«Неман» матч отбора Лиги конференций также проведет в этой стране.

БАТЭ проведет свой домашний матч в первом раунде отбора футбольной Лиги чемпионов против албанского «Партизани» в Венгрии, в городе Мезекевешд (на одноименном стадионе). Он пройдет 18 июля без зрителей, начало в 21:00 по белорусскому времени.

В Албании команды сыграют на неделю раньше — 11 июля на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (начало в 21:45 по белорусскому времени), сообщает пресс-служба БАТЭ.

В 13-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ проиграл дома «Нафтану». Команда занимает 6-е место, отстает от лидера, гродненского «Немана», на 13 очков.

«Неман» примет «Вадуц» из Лихтенштейна 20 июля также в Венгрии, на стадионе «Алькюфер» в Дьере. Поединок пройдет без зрителей.

А первый матч назначен на 13 июля. «Вадуц» примет «Неман» на стадионе «Райнпарк».

Белорусские команды по решению УЕФА вынуждены проводить домашние матчи еврокубков на нейтральных полях без зрителей.

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