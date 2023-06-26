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ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении

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  • 26.06.2023, 21:01
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ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении

В ВСУ рассказали об успехах.

На Мелитопольском направлении ВСУ имеют успехи и продвинулись на 1,5 километра.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире «Единого телемарафона», передает «Новое время».

«В результате системного давления силы обороны Таврического направления имеют успехи и продвинулись на 1,5 километра вглубь территорий, захваченных противником», — подчеркнул Шершень.

По его словам, на Мелитопольском направлении Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, проводятся аэроразведка местности, разминирование, а также работает артиллерия по выявленным целям противника.

Он также заявил, что воины Таврического направления уверенно продолжают контрнаступательную операцию и выравнивают фронт.

«Продвигаясь вперед воины Таврического направления уверенно продолжают уничтожать врага и выравнивают фронт», — добавил Шершень.

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