ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении

ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении2
- 26.06.2023, 21:01
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В ВСУ рассказали об успехах.
На Мелитопольском направлении ВСУ имеют успехи и продвинулись на 1,5 километра.
Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире «Единого телемарафона», передает «Новое время».
«В результате системного давления силы обороны Таврического направления имеют успехи и продвинулись на 1,5 километра вглубь территорий, захваченных противником», — подчеркнул Шершень.
По его словам, на Мелитопольском направлении Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, проводятся аэроразведка местности, разминирование, а также работает артиллерия по выявленным целям противника.
Он также заявил, что воины Таврического направления уверенно продолжают контрнаступательную операцию и выравнивают фронт.
«Продвигаясь вперед воины Таврического направления уверенно продолжают уничтожать врага и выравнивают фронт», — добавил Шершень.