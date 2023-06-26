Бойцы ВСУ на восточном направлении успешно применяют САУ «Пион»
- 26.06.2023, 21:21
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Бойцы ВСУ на восточном направлении успешно применяют САУ «Пион».
Снаряды были переданы в рамках пакета военной помощи, о чем Пентагон сообщал еще 9 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал «Бутусов ПЛЮС».
Однако тогда о точном типе боеприпасов, которые получат украинские 2С7 «Пион», не уточняли. Сейчас уже известно, что это осколочно-фугасные снаряды М106 из американского арсенала 203,2-мм самоходной гаубицы М110.