Последний крупный клиент «Газпрома» в Западной Европе ускорит отказ от российского газа 26.06.2023, 21:28

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Речь идет об Австрии.

Австрия, последний крупный клиент «Газпрома» из числа стран Западной Европы, ускорит отказ от российского газа. «Поставки из России ненадежны и останутся ненадежными», — заявила в понедельник после совещании с топ-менеджерами энергетических компаний заявила министр энергетики страны Леонор Гевесслер.

Австрия, которая по-прежнему покрывает за счет РФ больше половины газового потребления, по словам министра, «недостаточно быстро» движется к тому, чтобы полностью «искоренить российский газ» (цитаты по Bloomberg).

До начала войны в Украине газ «Газпрома» занимал 80% австрийского рынка. И эта доля снизилась лишь до 57% по состоянию на февраль. Для сравнения: Германия импортировала в России 55% газа, но теперь снизила зависимость до нуля.

Правительство Австрии уже запретило национальным компаниям заключать новые газовые контракты с Россией. Но крупнейшая из них — австрийская OMV — по-прежнему подключена к трубе «Газпрома» в рамках долгосрочного договора, действующего до 2040 года.

Российский газ поступает в Австрию через Украину — по транзитному контракту, истекающему в 2024 году. И этот поток может полностью остановиться после окончания этого срока, предупредил на прошлой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко. Вслед за Австрией без газа может остаться Словакия, которая обеспечивает за счет «Газпрома» 95% импорта.

Если поток газа остановится, рынок Центральной Европы ждет ценовой шок, заявил советник австрийского правительсва по вопросам энергетики Вальтер Ботц.

Сейчас ценовая ситуация благоприятная, констатировал он: с военных пиков газовые котировки упали в 10 раз. Тем не менее, это может быстро изменится, если поставки из России неожиданно прекратятся, заявил Ботц.

По словам Гевесслер, риски для экономики в настоящий момент сбалансированы. Газовые хранилища Австрии — пятые по объему в Европе — заполнены на 81% против 45% годом ранее.

Отключив газ европейским странам и лишившись трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», «Газпром» в прошлом году потерял половину экспорта в дальнее зарубежье, а его итоговый объем — 100 млрд кубометров — стал минимальным с последних лет СССР. В этом году, согласно прогнозу комиссии Госсовета по энергетике, экспорт снизится еще вдвое, до 50 млрд кубов, уровня второй половины 1970-х годов.

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