ЕС подготовит стратегию на случай смуты в России 2 26.06.2023, 21:47

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Война в Украине подрывает российскую власть.

Евросоюз должен подготовить стратегию на случай нестабильности в России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, военный мятеж, который устроил накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал, что война в Украине подрывает российскую власть.

«Подготовка стратегии по такой ситуации занимает время. Мы будем работать над этим. Все будут проводить анализ возможных сценариев развития ситуации… Совершенно очевидно, что сейчас наше видение России совершенно другое», — сказал он по итогам заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС (цитата по «РИА Новости»).

Боррель также выразил обеспокоенность тем, что ядерная страна может ввергнуться в состояние политической нестабильности.

«То что произошло [в России] в эти выходные показало, что война против Украины подрывает российскую власть и влияет на ее политическую систему», — сказал дипломат. «Монстр, которого создал [президент РФ Владимир] Путин, — „Вагнер“ — укусил его самого. Монстр выступил против своего создателя».

О слабости режима Путина, которую выявил мятеж Пригожина, высказались и другие западные официальные лица. События 24 июня показали «трещины» в внутренней политике России, заявил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, срыв попытки мятежа во главе с Евгением Пригожиным принесет «всевозможные вызовы», на которые придется ответить в скором времени Путину. «Я не думаю, что мы видели финальный акт», — добавил американский чиновник.

Президент США Джа Байден добавил, что Штаты и их союзники не имеют отношения к мятежу ЧВК «Вагнер». «Мы ясно дали понять, что мы не причастны, мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы», — сказал Байден. Он отметил, что следил за событиями в России вместе с командой по национальной безопасности и обсуждал по зуму с ключевыми союзниками.

Попытка вооруженного мятежа показывает разногласия, существующие в России, и хрупкость как ее вооруженных, так и вспомогательных сил, заявил президент Франции Эммануэль Макрон газете Provence. «Все это должно заставить нас быть очень бдительными и полностью оправдывает ту поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении», — подчеркнул он.

Руководство Великобритании готовится к «ряду сценариев» в России после попытки мятежа главы «Вагнера» Пригожина, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Правительство Германии отказалось давать оценку вооруженному мятежу в России. Официальный представитель Штеффен Хебештрайт заявил, что это внутреннее дело РФ. Прежде чем Берлин сможет оценить события 24 июня в России могут пройти «дни и недели», а пока у правительства «нет никаких собственных выводов относительно того, что произошло на самом деле», подчеркнул он.

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