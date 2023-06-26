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В Польше откроют сервисный центр для танков Abrams

  • 26.06.2023, 22:03
В Польше откроют сервисный центр для танков Abrams

Он будет находиться в Познани.

В польском городе Познань будет открыт сервисный центр для танков американского производства Abrams.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что центр намерен открыть польский производитель вооружения Polska Grupa Zbrojeniowa. Это связано с тем, что Варшава планирует удвоить численность своей армии в этом году, а также увеличить затраты на оборону до 4% ВВП.

Уже было заказано 250 самых современных боевых танков Abrams в дополнение к 116 модернизированным.

«Как надежный партнер для армии мы отвечаем за поддержку подразделений путем обеспечения эффективности каждого типа оборудования, которое используется польской армией или начинает использоваться», - заявил исполнительный директор PGZ Себастьян Хвалек.

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