«РДК» рассказал, сколько населенных пунктов контролирует в России 26.06.2023, 22:18

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Российские добровольцы расширяют «серую зону».

«Русский добровольческий корпус» вместе с Легионом «Свобода России» взял под контроль более четырех населенных пунктов на территории РФ.

Об этом сообщил глава штаба «РДК» Александр «Фортуна» в интервью «Суспільному».

Он рассказал, что военные объединения контролируют населенные пункты в районе села Новая Таволжанка Белгородской области. При этом в «РДК» заявили, что материалы прокремлевских СМИ якобы из центра Новой Таволжанки и на российско-украинской границе старыми и очередным ИПСО.

«Такого не может быть, чтобы там что-то снималось после операции», - сказал «Фортуна».

Военный отметил, что в настоящее время в населенных пунктах происходит «укрепление позиций, налаживание и улучшение логистики, аналитики и подготовка для дальнейшего расширения этой зоны».

«Боевые действия, как таковые, там не производятся. Потому что там никого нет (российской армии - ред.)», - заметил он.

Однако периодически там происходят «локальные небольшие столкновения», которые носят эпизодический характер, сказал глава штаба РДК.

«На сегодняшний день там происходит расширение «серой зоны», – подытожил он.

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