закрыть
26 июня 2023, понедельник, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«РДК» рассказал, сколько населенных пунктов контролирует в России

  • 26.06.2023, 22:18
  • 1,370
«РДК» рассказал, сколько населенных пунктов контролирует в России

Российские добровольцы расширяют «серую зону».

«Русский добровольческий корпус» вместе с Легионом «Свобода России» взял под контроль более четырех населенных пунктов на территории РФ.

Об этом сообщил глава штаба «РДК» Александр «Фортуна» в интервью «Суспільному».

Он рассказал, что военные объединения контролируют населенные пункты в районе села Новая Таволжанка Белгородской области. При этом в «РДК» заявили, что материалы прокремлевских СМИ якобы из центра Новой Таволжанки и на российско-украинской границе старыми и очередным ИПСО.

«Такого не может быть, чтобы там что-то снималось после операции», - сказал «Фортуна».

Военный отметил, что в настоящее время в населенных пунктах происходит «укрепление позиций, налаживание и улучшение логистики, аналитики и подготовка для дальнейшего расширения этой зоны».

«Боевые действия, как таковые, там не производятся. Потому что там никого нет (российской армии - ред.)», - заметил он.

Однако периодически там происходят «локальные небольшие столкновения», которые носят эпизодический характер, сказал глава штаба РДК.

«На сегодняшний день там происходит расширение «серой зоны», – подытожил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский