Генсек НАТО о ЧВК «Вагнера» в Беларуси: Мы готовы быстро реагировать 26.06.2023, 22:38

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Путин заявил, что «вагнеровцы» могут уйти в нашу страну.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пребывания в Вильнюсе прокомментировал последние события, связанные с «вагнеровцами» в России и их возможным прибытием в Беларусь.

«Пока рано точно говорить, события быстро развиваются, — говорит Столтенберг. — Мы, конечно, очень пристально следим, и мы готовы быстро реагировать, если возникнет такая потребность. С другой стороны, надо понимать, что это [поход на Москву] внутреннее дело России, тогда как НАТО сконцентрировано на поддержке Украины. Это не задача НАТО вмешиваться в это дело».

Генсек НАТО также отметил, что отслеживается и ситуация с размещением в Беларуси российского ядерного оружия, пишет Delfi. В очередной раз он заявил, что угрозы его использования он не видит: «Мы также следим за ситуацией в Беларуси. Мы осуждаем решение России разместить там ядерное оружие, это безответственное решение... Мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие, но НАТО сохраняет бдительность».

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