Зеленский приехал на Бердянское направление, где идет наступление ВСУ

Зеленский приехал на Бердянское направление, где идет наступление ВСУ2
- 26.06.2023, 22:54
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Видео.
Президент Украины Владимир Зеленский после визита на восток посетил «ноль» на Бердянском направлении, где идет контрнаступление Сил обороны Украины. Он опубликовал видео в Facebook.
«Передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Очень важно сегодня быть здесь», – написал Зеленский.
Он отметил 3-й батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ.
«Благодарю вас за то, что защищаете Украину, боретесь за нашу независимость и свободу – свободу для каждого и каждой из нас. Берегите себя. Сохраните свою жизнь – сохраните Украину», – сказал президент украинским воинам.