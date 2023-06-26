Зеленский приехал на Бердянское направление, где идет наступление ВСУ 2 26.06.2023, 22:54

4,326

Видео.

Президент Украины Владимир Зеленский после визита на восток посетил «ноль» на Бердянском направлении, где идет контрнаступление Сил обороны Украины. Он опубликовал видео в Facebook.

«Передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Очень важно сегодня быть здесь», – написал Зеленский.

Он отметил 3-й батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ.

«Благодарю вас за то, что защищаете Украину, боретесь за нашу независимость и свободу – свободу для каждого и каждой из нас. Берегите себя. Сохраните свою жизнь – сохраните Украину», – сказал президент украинским воинам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».