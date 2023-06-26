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Зеленский приехал на Бердянское направление, где идет наступление ВСУ

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  • 26.06.2023, 22:54
  • 4,326
Зеленский приехал на Бердянское направление, где идет наступление ВСУ

Видео.

Президент Украины Владимир Зеленский после визита на восток посетил «ноль» на Бердянском направлении, где идет контрнаступление Сил обороны Украины. Он опубликовал видео в Facebook.

«Передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Очень важно сегодня быть здесь», – написал Зеленский.

Он отметил 3-й батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ.

«Благодарю вас за то, что защищаете Украину, боретесь за нашу независимость и свободу – свободу для каждого и каждой из нас. Берегите себя. Сохраните свою жизнь – сохраните Украину», – сказал президент украинским воинам.

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