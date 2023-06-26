Белорусским теннисистам ужесточили условия участия в Уимблдоне
- 26.06.2023, 23:21
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Теперь они должны доказать, что разорвали контракты с подсанкционными компаниями.
Оргкомитет теннисного Уимблдонского турнира ужесточил условия участия в нем для россиян и белорусов. Теперь они должны доказать, что разорвали контракты с подсанкционными компаниями.
Декларацию о нейтралитете, которую должны были подписать белорусские и российские теннисисты для участия в Уимблдоне, в прошлом месяце дополнили, сообщает BBC Sport. Спортсмены, подписавшие документ, должны доказать, что разорвали контракт с компаниями, управляемыми или контролируемыми лицами, находящимися под западными санкциями.
Инициатором такого усиления контроля выступило правительство Великобритании, его реализация возложена на главного судью турнира Джерри Армстронга.
Под вопросом сейчас участие 26-летней россиянки Вероники Кудерметовой, которую спонсирует «Татнефть». Один из нефтегазовых гигантов России попал под санкции ЕС год назад. Двенадцатая ракетка мира носила логотип «Татнефти», участвуя в турнирах WTA Tour.
В прошлом году белорусских и российских теннисистов вообще не допустили к Умблдону. В этом сезоне оргкомитет предложил в качестве пропуска на турнир подписать личную декларацию о нейтралитете.
Согласно документу, атлеты будут выступать в нейтральном статусе под белым флагом. Они не могут выражать поддержку военным действиям в Украине и руководству своих стран, в том числе «носить или быть замеченными с каким-либо предметом, содержащим изображение, символ, флаг, знаки отличия или эмблему». Условия выступления предусматривают также отказ от финансирования государством либо компаниями, связанными с силовыми структурами или находящимися под санкциями.