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Украинские воины отразили штурм оккупантов из ЧВК «Шторм-Z»

  • 26.06.2023, 23:47
  • 2,300
Украинские воины отразили штурм оккупантов из ЧВК «Шторм-Z»

Есть пленные.

Бойцы подразделения «Bravo 2» совместно с воинами 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко отразив несколько штурмов зеков из ЧВК «Шторм-Z», пошли вперед, зачистили территорию и еще пополнили «обменный фонд».

Соответствующее видео опубликовал нардеп Юрий Мысягин.

Напомним, Россия бросила на фронт дополнительную живую силу, в том числе ЧВК «Шторм Z». Ее сформировали из большого количества российских заключенных и добавляют к регулярным подразделениям российских оккупационных войск.

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