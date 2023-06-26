Украинские воины отразили штурм оккупантов из ЧВК «Шторм-Z»
- 26.06.2023, 23:47
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Есть пленные.
Бойцы подразделения «Bravo 2» совместно с воинами 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко отразив несколько штурмов зеков из ЧВК «Шторм-Z», пошли вперед, зачистили территорию и еще пополнили «обменный фонд».
Соответствующее видео опубликовал нардеп Юрий Мысягин.
Напомним, Россия бросила на фронт дополнительную живую силу, в том числе ЧВК «Шторм Z». Ее сформировали из большого количества российских заключенных и добавляют к регулярным подразделениям российских оккупационных войск.