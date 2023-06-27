В Гомеле прямо из-под земли выбивались языки пламени 27.06.2023, 1:09

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«Врата в пекло» открылись на улице Портовой.

В Гомеле в понедельник увидели странное явление — там прямо из-под земли выбивались языки пламени, но еще до приезда пожарных все закончилось, пишет «ЧП Гомель».

«Врата в пекло» открылись сегодня около половины второго дня на улице Портовой. Там прохожие люди заметили пламя, которое шло прямиком из-под асфальта на проезжей части.

Что бы ни стало причиной возгорания, к приезду пожарных все уже закончилось. Тем не менее место происшествия оцепили, а улицу перекрыли. Там работали сотрудники МЧС и газовой службы.

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