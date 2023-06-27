Главы МИД ЕС о Пригожине: Монстр восстал против создателя 27.06.2023, 3:31

Министры иностранных дел ожидают продолжения борьбы за власть и политической нестабильности в РФ.

Министры иностранных дел Евросоюза ожидают продолжения борьбы за власть и политической нестабильности в России после попытки мятежа Евгения Пригожина. На встрече глав МИД в Люксембурге в понедельник, 26 июня, министры дали понять, что считают ситуацию в Москве непредсказуемой даже после ухода ЧВК «Вагнер», пишет DW.

Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила, что события в России продолжают развиваться и до сих пор не до конца ясно, что происходит в стране. События выходных дней, очевидно, были лишь «одним действием в этой русской драме», подчеркнула она.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррельназвал попытку мятежа Пригожина доказательством, что вторжение в Украину подрывает военную мощь России и влияет на политическую систему страны. «Тревожно наблюдать, что такая ядерная держава, как Россия, может войти в фазу политической нестабильности», - сказал он.

«Самый главный вывод такой: войну против Украины развязал Путин, и монстр, сотворенный Путиным в лице «Вагнера», кусает его самого. Монстр восстал против своего создателя», - заключил Боррель.

«Конечно, в любом авторитарном государстве все кажется очень стабильным до тех пор, пока однажды ничего не перестает быть таковым. Я предполагаю, что в России все так и будет развиваться», - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».