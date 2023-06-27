Зеленский: ВСУ пошли вперед по всем направлениям 2 27.06.2023, 7:36

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Владимир Зеленский

Президент Украины сделал экстренное заявление после возвращения с фронта.

В понедельник, 26 июня, украинские военные на фронте продвинулись вперед по всем направлениям, и это счастливый день. Президент Украины Владимир Зеленский пожелал бойцам «побольше таких дней».

Об этом сам глава государства сообщил в вечернем обращении к украинцам. В этот день президент посетил бойцов оперативно-стратегической группировки (ОСУ) войск «Хортица», отличившихся в тяжелых боях на Бахмутском направлении, и вручил им государственные награды, отметив, что Украина гордится каждым из защитников. Также глава государства посетил наши позиции на Бердянском направлении.

«Сегодня – фронт. Донетчина, Запорожье. Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Пожелал ребятам побольше таких дней», – отметил украинский лидер.

«Был в подразделениях «Хортицы», которые отличились в битве за Бахмут, героически отличились. Молодцы, воины! Потом – у наших морпехов, очень мощных, очень аккуратных. Спасибо, что стараетесь беречь жизнь наших воинов. Затем – «Таврия», Юг, фронт. Насыщенный день, много эмоций. Имел честь наградить наших воинов, поблагодарить лично, пожать руку. Спасибо за все ваши слова поддержки, ребята! Спасибо за объятия – очень теплые – всем сегодня», – сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что в этот день вручил две золотые звезды Героя Украины – капитану Олегу Оливе, командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШВ, и майору Сергею Дудину, заместителю командира батальона морпехов 35-й отдельной бригады.

«Действительно величественные люди, я благодарю вас!» – подчеркнул глава государства.

Кроме того, он провел совещания с генералами.

«Зубаныч, Тарнавский, Содоль, Сырский. Несколько оперативных решений. Еще раз обсудили создание корпуса морской пехоты, все детали четкие, абсолютно понятные: организация, тренировка, поставка. Морскую пехоту и все элементы наших сил обороны укрепляем, это обязательно», – отметил украинский лидер.

Также Зеленский напомнил, что накануне провел переговоры с партнерами, в том числе президентом США Джо Байденом, прежде всего о поставках оружия.

«И сегодня – где именно это оружие даст больше силы, больше защиты жизни украинцев. И приблизит нашу победу. Это главное. Вся наша земля будет свободной – абсолютно вся», – убежден глава государства.

Традиционно в конце обращения Зеленский выразил благодарность защитникам Украины.

«Я благодарю всех, кто сейчас в бою ради Украины, кто готовится к бою, кто на боевых заданиях, на боевых постах. Все, кто восстанавливается после ранений. Все, кто тренирует наших воинов! Спасибо вам! Горжусь вами всеми! Слава вам, наши герои!» – отметил президент.

Напомним, 26 июня Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов

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