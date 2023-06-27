Путин трижды соврал в рекордно короткой «исторической» речи 5 27.06.2023, 7:42

14,966

Странное обращение главы Кремля могло быть «консервой».

Ночью 26 июня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Анонсируя заявление, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что будут сделаны важные заявления, над речью президент РФ якобы работал целый день, передает dialog.ua.

Однако, как оказалось, за целый день Путин смог выдать речь всего на 5 минут, в которой трижды соврал.

Итак, обращение началось со слов: «Дорогие друзья, сегодня ЕЩЕ РАЗ обращаюсь к вам».

Однако 26 июня Путин не обращался к россиянам. Последний раз он обращался 25 июня, утверждает ТГ-канал Ксении Собчак.

Позже Путин заявил, что все российское общество заняло одну позицию: всех сплотила позиция ответственности за судьбу Отечества. На самом деле жители Воронежа провожали «вагнеровцев» и Пригожина как героев, а полицейских встречали словами «Позор!».

Ростов также был рад видеть бывших заключенных: с ними делали фото, а потом искали в соцсетях для знакомств. В то же время многие пропагандисты и чиновники, в том числе Шойгу, долгое время молчали, а часть «элиты» срочно улетела из Москвы.

Третий обман: «Благодарю всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути мятежников».

На самом деле на пути колонн наемников Пригожина силовики не стояли, а военные наносили удары не по самим боевикам, а по мостам, попадая в гражданские авто. Полиция Воронежа, к примеру, разбежалась.

Руководитель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова предполагает, что странное обращение Путина могло быть записано 24 июня.

К слову, после выступления Путина Песков утверждает, что его цитата про «заявления, которые изменят судьбу России» - фейк.

Соловьев ее уже удалил, а в ВВС отмечают, что именно эту цитату дал даже «Интерфакс» и другие федеральные агентства.

К слову, за 5 минут выступления Путин ни разу не назвал имени Пригожина, но несколько раз заявил о врагах РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».