Самолет Пригожина вылетел из Ростова в Петербург на следующий день после мятежа 2 27.06.2023, 7:46

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иллюстративное фото

Борт пропал с радаров рядом с Ростовской областью РФ.

На следующий день после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» самолет главы наемников Евгения Пригожина вылетел из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.

Частный самолет с бортовым номером RA-02795 вылетел из Петербурга в первой половине дня 25 июня. Он пропал с радаров рядом с Ростовской областью. Примерно в шесть вечера воздушное судно вновь появилось на радарах над Тамбовской областью и вернулось в Петербург за час.

Перелет бизнес-джета, связанного с Евгением Пригожиным, по направлению к Ростовской области (выделена на карте) 25 июня 2023 года

Источник: FlightRadar24

И обратно в Санкт-Петербург вечером того же дня

Источник: FlightRadar24

Самолет RA-02795 находится под американскими санкциями с 2019 года из-за связи с Пригожиным. Тогда «Новая газета» писала, что бизнес-джетом пользовался лично предприниматель, а также члены его семьи.

Борт M-SAAN был зарегистрирован на острове Мэн. В сентябре 2020 года его перерегистрировали в России, бортовой номер сменился на RA-02795. При этом серийный номер остался тем же.

«Важные истории» убедились, что в последний месяц маршрут самолета совпадал с публичными выступлениями Пригожина в разных городах России. Например, 31 мая основатель «Вагнера» встречался с журналистами в Новосибирске. За день до этого он посещал Екатеринбург и Владивосток. А 1 июня Пригожин был в Нижнем Новгороде. Бизнес-джет RA-02795 с 30 мая по 1 июня следовал по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург — на восток страны с выключенным транспондером — Новосибирск — Нижний Новгород.

23 июня Пригожин начал военный мятеж в России, который продолжался немногим меньше суток. За это время часть его наемников захватила Ростов-на-Дону, а другая часть пошла колонной на Москву через Воронежскую и Липецкую области. Они остановились примерно в 200 км от столицы, развернули колонны и пошли обратно в полевые лагеря.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что возбужденное против Пригожина уголовное дело будет прекращено, ему позволят отправиться в Беларусь. При этом, по данным на 26 июня, дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» все еще расследуется.

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