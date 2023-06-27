В Telegram появится новая функция, которую ждали много лет
- 27.06.2023, 8:34
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Дуров обещает внедрить ее уже в начале июля.
В начале июля в мессенджере Telegram появится новая функция - Stories.
Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров на своем канале. По его словам, пользователи просили внедрить их в течение многих лет - с ними связаны более половины всех запросов функций. Сейчас истории находятся на последнем этапе тестирования.
Указывается, что каждый пользователь сможет определять, кто получит доступ к его истории. Разработчики обещают компактный интерфейс и возможность скрыть чужие истории.
К своим историям можно будет добавять подписи и отмечать других людей. Также будет возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами.
Пользователи смогут установить срок действия своих историй или же постоянно отображать их на странице профиля.