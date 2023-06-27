В Telegram появится новая функция, которую ждали много лет 27.06.2023, 8:34

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Дуров обещает внедрить ее уже в начале июля.

В начале июля в мессенджере Telegram появится новая функция - Stories.

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров на своем канале. По его словам, пользователи просили внедрить их в течение многих лет - с ними связаны более половины всех запросов функций. Сейчас истории находятся на последнем этапе тестирования.

Указывается, что каждый пользователь сможет определять, кто получит доступ к его истории. Разработчики обещают компактный интерфейс и возможность скрыть чужие истории.

К своим историям можно будет добавять подписи и отмечать других людей. Также будет возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами.

Пользователи смогут установить срок действия своих историй или же постоянно отображать их на странице профиля.

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