ВСУ стучат в дверь: россияне начали бежать из Крыма 27.06.2023, 8:39

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Что происходит на полуострове после удара по Чонгару.

На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, расположенному на административной границе Крыма и Херсонской области. В результате атаки движение автотранспорта по мостам было остановлено. Примечательно, что именно через этот мост российские оккупанты перевозили большинство боеприпасов и техники на оккупированные территории материковой Украины.

Каковы последствия удара по Чонгарскому мосту для оккупантов и усиливает ли это панику среди «поенахавших» в Крыму, «Апострофу» рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров:

— Новые маршруты, по которым движутся машины из оккупированного Крыма через оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей в Россию - гораздо длиннее, они проходят такими окольными путями. Затем они уже выходят на трассу в оккупированный Мариуполь, а оттуда уже на территорию России.

Но логистика очень усложнена. Речь идет не только о каких-то грузовиках с товарами или продуктами, но и о том, что по этой дороге оккупанты перебрасывали основные объемы боеприпасов и технику.

Удар по Чонгарскому мосту уже влияет на настроения людей. Кто знает хорошо Крым, тот знает, что в десятках километров от Чонгара есть большой город Джанкой. Там за годы оккупации построили целый городок из многоэтажек, где расположены семьи военных, всевозможных фсбшников – карательных органов. Тогда открыто объясняли, что этот городок строили для военнослужащих. Наши люди сообщают, что семьи окупантов уже выезжают из Крыма. Они не просто чувствуют, а осознают, что взрывы уже возле их двери. Это первое.

Во-вторых, люди тоже все видят. Они отдают себе отчет, что Вооруженные силы Украины сейчас бьют по логистике и местам, где накапливаются мощные склады боеприпасов. Скажем, удары по Геническому району, в частности, селу Рыковое, где на территории элеватора хранили боеприпасы – на днях склад был уничтожен. Теперь Чонгарский мост.

Все понимают, что если будет выведен из строя мост через Керченский пролив, то Крым остается в осаде, хотя и не полностью, поскольку остается паромная переправа, на которой функционируют шесть паромов. Она была восстановлена в этом году – где-то в апреле страна-агрессор выделила 80 млн. долларов, чтобы восстановить эту переправу. То есть они чувствовали, что у них будут возникать вопросы с въездом и выездом из оккупированного Крыма. Люди осознают, что перекрываются все пути в Крым.

Массовая паника начнется, когда будут нанесены удары по мосту через Керченский пролив. Я лично ожидаю следующие действия со стороны Вооруженных сил Украины именно в том направлении.

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