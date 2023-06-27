«Путин уже не президент, Россией управляет другой человек» 1 27.06.2023, 8:43

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Маршем Пригожина на Москву воспользовались для теневого перераспределения власти в РФ.

Российский диктатор Владимир Путин не понимает, что происходит у него в стране. Он не владеет даже информацией, которая касается войны в Украине. Путин является лишь номинально президентом, но фактически уже не управляет Россией. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает «Главред».

В своих заявлениях он говорит какие-то абстрактные цифры. Наступление Пригожина на Москву уже доказало, что Путина как президента не существует.

«Кто-то ценой такой акции Пригожина получил перераспределение власти в свою теневую сторону. Скорее всего, транзитивно Россией руководит человек по фамилии Патрушев. Номинально Путин - еще президент, но фактически он уже не управляет», - сказал Пригожин.

Подоляк добавил, что репутация Пригожина, как и его медийный образ, уже обнулены. Однако лишь время покажет, будет ли он существовать физически.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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