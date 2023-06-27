«Ничего более жалкого не видел»: Гиркин резко атаковал Путина 27.06.2023, 8:51

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Смута в России продолжается.

Российский диктатор Владимир Путин двое суток выжидал перед тем, как сделать свое заявление после наступления на Москву, которое устроил главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин со своими наемниками.

Это заявление, по словам Пескова, должно было «определить судьбу России», но оно удивило даже террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Он назвал это заявление жалким и добавил, что в России совсем не заканчивается «смута».

«Ничего более жалкого в исполнении человека, отдаленно похожего на президента - давно не видел. Все - молодцы. Все прекрасно сработали, впору выдавать ордена и произвести Шойгу, наконец, в просто маршалы. Смута продолжается», - написал Гиркин.

Напомним, Владимир Путин сделал свое «победоносное» заявление, в котором он назвал организаторов наступления «предателями» и людьми, «потерявшими адекватность». Он подтвердил, что этот бунт мог привести к расколу РФ и обвинил во всем Запад.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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