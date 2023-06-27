ISW: Беларусь станет ловушкой для Пригожина и наемников ЧВК «Вагнера» 27.06.2023, 8:59

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Американские эксперты спрогнозировали, что произойдет с мятежниками.

Беларусь не предоставит боевикам ЧВК «Вагнера» надежное убежище, если Кремль будет давить на Александра Лукашенко. Таким образом, отход в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

Об этом сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов ISW, в Кремле, скорее всего, будут считать предателями боевиков «Вагнера», которые последуют за Пригожиным в Беларусь. Президент РФ Владимир Путин, в частности, заявил в своем выступлении 26 июня, что боевикам разрешено отправиться в Беларусь и что он сдержит свое обещание.

Вероятно, Путин дал личное обещание, что боевики ЧВК, отправившись в Беларусь, будут там в безопасности. Долгосрочная ценность этого обещания все же сомнительна. Боевики в Беларуси вряд ли смогут укрыться от российских распоряжений об экстрадиции, если Путин обвинит их в государственной измене.

Лукашенко уже ранее передавал Москве 33 задержанных белорусских боевиков ЧВК «Вагнера» после того, как использовал их в качестве рычага против Кремля в 2020 году, и нет видимых причин, по которым он не пошел бы на такой шаг снова.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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