В Боровлянах под Минском раздались автоматные очереди 27.06.2023, 9:08

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Что происходит?

В Боровлянах в понедельник, 26 июня, были слышны выстрелы — небольшие автоматные очереди, одиночные и хлопки. В милиции сказали, что это учебная стрельба, сообщает zerkalo.io.

Дело в том, что в Минской области продолжается проведение мобилизационных учений. По плану до 30 июня должно пройти «развертывание объектов инфраструктуры, привлечение военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военкоматов».

Военный комиссар Минского района Дмитрий Годун рассказывал газете «Прысталічча», что военкомат переведен на боевой режим работы. Что касается стрельбы, то с военнообязанными как раз запланировано проведение занятий «по различным видам подготовки, в том числе огневой». Недалеко от Боровлян как раз находится военный полигон.

На территории же военкомата в Минске развернулась «оборонная линия»: выставлена проволока «егоза» и огневые точки. У входа дежурит сотрудник правоохранительных органов, который тщательно досматривает приходящих. Как рассказал Годун, в любой момент в военкомате может пройти учебная диверсия, к примеру, в здание может быть пронесен муляж бомбы, поэтому военный комиссариат должен быть к этому готов.

В военкомат уже прибыли военнообязанные — всего 8. Каждый из них накануне получил повестку и явился в военкомат для сверки учета данных.

«Повестка, если честно, пришла неожиданно. Волнительно было настолько, что даже ноги задрожали. Больше всех переживали жена и дети, но я их успокоил и заверил, что в любом случае вернусь», — рассказал майор запаса Максим Бобок.

И в Минобороны, и в военкомате акцентировали, что все это — плановые учения. Как пишет «Прысталічча», в этом году «честь развернуть объекты инфраструктуры, привлечь военнообязанных и задействовать технику выпала Минской области». Напомним, мобилизационные учения стартовали 21 июня, они продлятся до 30 июня.

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