Отступали босыми: как армию РФ выбили с левого берега Днепра 2 27.06.2023, 9:08

5,204

Российская авиация не может справиться с наступлением ВСУ на плацдарме под Олешками.

Вооруженные силы Украины захватили плацдарм под Олешками Херсонской области. Украинские бойцы активизировали наступательные действия на левом берегу Днепра.

Об этом сообщают российские источники. Авиация РФ не может справиться с наступлением, передает obozrevatel.com.

«Дачи под Олешками – снова полностью под физическим контролем противника. Результат попытки, мягко говоря отрицательный», – пишут пропагандисты.

Также в источнике говорится, что «рота z», которую россияне позавчера пытались отправить на штурм ВСУ, не оснащены должным образом – двое российских солдат вынуждены были отправиться на фронт и затем отступать из-под Олешек босиком.

Кроме того, россияне отчитываются, что украинские войска активизировали и артиллерийские удары.

В районе Голой Пристани также зафиксирована активизация боевых действий.

«Высотка за моей спиной на фото – за нами, дальше мягко говоря «серая зона», – пишет пропагандист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».