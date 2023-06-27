«Мама сказала: теперь делай, что хочешь, пусть с тобой муж возится» 27.06.2023, 9:25

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Как белоруска удачно вышла замуж в Норвегии.

«Несерьезно это, да и работники культуры у нас нищие», — убеждала Татьяну ее мама, когда она решила учиться на хореографа. На тот момент сама женщина жила в Норвегии, хотела лучшей доли для своей дочери, поэтому «перетянула» ее жить из Беларуси в эту страну. Желание мамы сбылось — на новом месте дочь получила образование, нашла работу, вышла замуж за местного жителя и обзавелась детьми. При этом мечты девушки о танцах тоже осуществились — благодаря поддержке супруга, который считает, что работа нужна не только ради денег, но и для удовольствия. Свою историю Татьяна Спарре рассказала «Зеркалу».

Хотела быть танцором, но мама отправила в педагогический

Татьяна из Витебска, с дошкольного возраста занималась гимнастикой, сперва спортивной, потом — художественной. Через пару лет мама отдала девочку на танцы, ведь кроме отличных физических данных, дочь была артистичная, с эффектной внешностью.

— Мама привела меня в кружок, где занимались народными танцами. Я уже точно не помню, как долго я там пробыла. Единственное, что мне запомнилось: такие танцы мне совсем не нравились, вообще не мое! — вспоминает Татьяна о своих первых шагах в танцевальной карьере.

Когда девочке исполнилось 13 лет, в местном доме культуры ее отобрали в танцевальную группу «О'кей», где учили современной хореографии. Это направление ей было по душе. Вместе с коллективом наша героиня начала выходить на сцену — подростки выступали на молодежных дискотеках.

Татьяна очень активная и не любит сидеть на месте, за 20 лет жизни в Норвегии она объехала практически всю страну. Фото: из Instagram героини материала

— После школы я хотела связать свою жизнь с танцами и намеревалась поступать на специальность «хореографическое искусство» в Институт культуры в Минске. Но мама меня отговорила, сказала, мол, работники культуры у нас нищие, да и несерьезно это.

Мама Тани решила, что более подходящий вуз для дочери — педагогический, взяла да и отнесла туда документы девочки. Собеседница вспоминает, что быть учителем она не хотела, однако спорить с мамой не стала и нашла выход из положения: намеренно завалила вступительные экзамены. Чтобы дочка «не болталась без дела», мама перекинула ее документы в техникум — на секретаря.

— Я ходила на занятия в техникум, но душой была со своим танцевальным коллективом. Они отлично развивались, гастролировали и заявляли о себе на разных площадках. Однажды их пригласили выступать в Корею, и они звали меня с собой.

Насчет приглашения в Корею Татьяна посоветовалась с мамой. Родительница тогда в Беларуси уже не жила — вышла замуж за гражданина Норвегии и переехала на его родину. Увы, желание дочери женщина приняла без восторга, мол, опять она с этим «несерьезным делом».

— Мама очень хотела перетянуть меня в Норвегию, она предложила мне переехать. Как раз тогда в городе Бодо (он находится на севере страны) запускали годовую программу по изучению норвежского языка для иностранцев. И решилась отправить туда.

«Раз ты любишь танцевать — поступай и учись»

Когда Татьяна переехала в Норвегию, ей было 20 лет. Девушка отлично знала английский язык, но пришлось оперативно учить норвежский, чтобы свободно общаться с местным населением.

В Бодо белоруска познакомилась c 28-летним норвежцем Мартином, он работал журналистом в местном медиа. Через четыре месяца знакомства пара съехалась, а еще через два месяца они поженились.

— Вообще, норвежцы могут не жениться очень долго, они не видят в этом проблему и встречаются годами, даже заводят детей. Может быть, так было бы и у нас, но тут вмешалась моя мама и ее супруг. Они сказала Мартину, мол, если ты хочешь быть с Татьяной, если у тебя серьезные намерения, то надо жениться.

Брак с Мартином открыл для Татьяны возможность пойти учиться танцам. Ее муж считал, что человеку очень важно в жизни заниматься делом, которое ему нравится, выбирать профессию и работать не только ради зарабатывания денег, но и для удовольствия. Он рассказывал, какую радость ему приносит журналистика, и хотел, чтобы жена тоже любила свою работу.

— Он сказал мне, раз ты любишь танцевать и хочешь эти заниматься — давай, поступай и учись. Я была очень рада его поддержке. Кстати, это немного смешно, но когда я сказала маме, что снова надумала поступать в танцевальную школу, то она ответила, что теперь я могу делать, что хочу, мол, я замужем, пусть теперь муж со мной возится.

За крик на ученика — увольнение

Учиться Татьяне предстояло в Осло, после просмотра ее приняли в известную танцевальную школу — академию «Бордар», которая готовит профессиональных танцоров и артистов мюзикла. Учиться там надо было три года.

— Просмотр включал три урока по 90 минут, каждый по отдельному направлению: классика, джаз и модерн. На них экзаменаторы смотрели, что абитуриент умеет. Нам предлагали сделать упражнения у станка, в центре комнаты прыжки и прочее. Также надо было изучить новую хореографию, а потом повторить ее. Еще общались на собеседовании, у меня интересовались мотивацией, спрашивали, что сама могу предложить, чего ожидаю.

На время учебы супруги расставаться не хотели, поэтому буквально за неделю они организовали переезд в столицу. Мартин даже уволился с работы, чтобы поехать вместе с женой. На новом месте он нашел работу по своему профилю. Жили они в арендованной квартире, заработка мужчины хватало, чтобы оплатить аренду жилья, а также на питание. Татьяна получала стипендию, но обучение у нее было платное, поэтому почти все ее деньги уходили на оплату курса. Сейчас за такой годовой курс надо заплатить около 8500 евро в пересчете с крон (27,6 тысячи белорусских рублей), а когда обучалась Татьяна — около 3700−4950 евро.

— Мы изучали разные танцевальные направления. Кроме тех, что были на экзамене, добавились еще степ и фламенко. Но мне больше всего нравился балет. Отчасти это заслуга педагога — преподавателя из Грузии Натальи Папиной, она училась в одном классе с Барышниковым, он даже звал ее переехать в Америку. Она так понятно все объясняла, где какой пальчик должен находиться и почему, что делать со взглядом. Ее уроки были тяжелые технически, но они доставляли мне удовольствие.

На частных вступлениях танцорам редко заказывают композиции из классического балета, который так любит Татьяна. Пуанты наша героиня не надевала уже пару лет, но если надо будет, то с радостью сделает это, пройдет буре и исполнит какую-нибудь не очень сложную хореографию. Фото: из Instagram героини материала

Татьяна вспоминает, что педагоги никогда не повышали на студентов голос, не было каких-то оскорбительных или унижающих фраз и шуток, за ошибки или какие-то недоработки никто не грозил провалом на финальном экзамене. Собеседница говорит, что такие действия по отношению к ученикам не допускались, за это сотрудника сразу уволят.

«Снилась ученице в кошмарах»

Сегодня Татьяна — профессиональный танцор с дипломом. Хотя, заговорив о наличии документа об образовании, она рассмеялась и отметила, что по сути «он ничего не дает», главное — уметь танцевать, зарекомендовать себя, завести знакомых в этой сфере — и тогда будешь востребован.

— Когда я окончила академию, то мне предложили остаться там в качестве преподавателя. Я согласилась и работаю в школе до сих пор. За эти годы у меня были разные группы — и для детей, и для взрослых. Любительские разных направлений и профессиональные, на которых училась я сама.

Занятия танцами в школе, где работает Татьяна, для учеников платные. Стоимость одного семестра для любителей стартует от 2500 крон (около 689 рублей). Но чем дольше и сложнее уровень подготовки танцора, тем выше становится плата. По словам собеседницы, государство редко субсидирует кружки для детей, разве что в коммунах, где есть много беженцев.

Собеседница говорит, что работа педагога по танцам ей нравится. Говорит, что в школе она прослыла как строгий и требовательный учитель. В одной группе, где девочки занимались балетом на более высоком уровне, она применила метод преподавания, которой переняла от своего педагога Натальи Папиной: если кто-то из учениц делал упражнение неправильно, то она просила повторять его всю группу вместе.

— Вспоминаю наши занятия и очень их жалею, они, бедные, так потели. Помню еще девочку из другой группы: она пожаловалась на меня в администрацию, мол, я очень строгая, даже снюсь ей по ночам в кошмарах. Мне об этом сообщило руководство, а я пообещала, что буду с учениками помягче. Кстати, эта девочка осталась в профессии, мы с ней пересекаемся по работе, мы не враги из-за произошедшего несколько лет назад, наоборот, смеемся и шутим.

От подработок — до большой сцены

Когда Татьяна только начала работать, в первый год заработок у нее был небольшой, поэтому она вынуждена была найти несколько разнопрофильных подработок, была даже официанткой. Но белоруска с каждым годом все больше работала танцором, так что свои артистические амбиции она реализовала.

— Сразу после окончания академии меня мало знали в танцевальной среде, но постепенно завязывались знакомства, образовывались связи. Меня начали приглашать на разные выступления (свадьбы, корпоративы) в составе сборных коллективов. У нас есть специальный чат, где размещают объявления для танцоров, мол, есть такой-то заказ, кто хочет и может поработать.

Такие выступления могут быть в разных стилях, в зависимости от предпочтений заказчика. Перед выступлением танцоры репетируют, изучают хореографию танца, примеряют костюмы, а потом отправляются на выезд. За один подобный заказ Татьяна может заработать от 4500 до 6000 крон (1240−1653 рубля), это включая репетиции и выступление.

Были у Татьяны и выступления на большой сцене — в Национальном оперном театре Норвегии. В 2013 году она прошла конкурсный отбор и получила партию в опере «Соломея», контракт включал восемь спектаклей.

— Для меня это было суперсобытие. Требовалось не боятся высоты — мне надо было танцевать на подвешенном вертящемся телескопе, а потом прыгать с двух метров под сцену. Я тогда была беременна и все раздумывала, соглашаться или нет. Призналась о своем положении нанимателю, в театре сказали, мол, ничего страшного, мы вас все равно готовы брать.

Последние годы Татьяна — участница рождественского шоу, которое проходит на хуторе возле фьорда, куда от Осло надо добираться полтора часа, сегодня это центр танца округа Иннландет. Организатор ивента — известная норвежская танцовщица и хореограф Элла Фискум. Примечательно, что женщина так увлеклась идеей создания собственной площадки для выступлений, что продала квартиру в столице и все деньги вложила в покупку хутора, там она и живет.

Норвежские балерины уходят на пенсию в 41 год, но при условии, если они работали в штате оперного театра. Так как Татьяна педагог и фрилансер-танцор, то на пенсию она уйдет как и все — не раньше 62 лет. Фото: из Instagram героини материала

— На рождественское представление приезжают люди из Осло, жители ближайших городков. Зал всегда заполнен. Более того, с этим шоу мы гастролируем по всей Норвегии. Наша организатор мечтает устроить выступления в Голливуде. Я бы с удовольствием поехала вместе с коллективом, но ненадолго — на мне сейчас забота о двух дочерях.

«В Норвегии жить комфортнее, на одну зарплату можно больше себе позволить»

Собеседница пояснила, что в последние годы у Мартина ухудшилось здоровье, он сократил занятость и восстанавливает свои силы. Из-за этого у Татьяны дел значительно прибавилось. Землячка стремится заработать больше денег, для этого ей приходится работать и в выходные. Во время форточек она отвозит или забирает своих двух дочек с кружков, причем у каждого ребенка их по пять-шесть в неделю.

Дочерям Татьяны и Мартина 9 и 11 лет. Девочки не хотят танцевать, как мама, у них другие хобби. Старшая увлекается театром и мюзиклом, младшая — спортсменка, занимается футболом. Фото: из Instagram героини материала

— Сегодня мой заработок в год «грязными» примерно 600 тысяч крон (около 165,2 тысячи рублей), это с учетом подработок на ивентах. Из этой суммы вычитают налоги, но так как они рассчитываются по прогрессивной шкале, то их процент все время разный, держится на уровне 33−37%. Остается 378−402 тысяч крон (104−110,7 тысячи рублей. — Прим. ред.).

Отметим, что в Норвегии работники культуры и искусств получают довольно низкие зарплаты по сравнению с сотрудниками других отраслей. По данным Статистического управления страны, в 2022 году средний месячный заработок «брутто» хореографов и танцоров составил 41 790 крон или 11,5 тысячи рублей (если они работают на частных или государственных предприятиях).

А вот три самые высокооплачиваемые не руководящие работы в Норвегии: торговые и судовые брокеры — 117 040 крон (32,2 тысячи рублей), финансовые брокеры — 108 080 крон (29,8 тысячи рублей), врачи-специалисты — 100 510 крон (27,7 тысячи рублей).

Несмотря на то что работать Татьяне приходится много и тяжело, у нее никогда не возникало желания вернуться обратно в Беларусь, разве что иногда отправиться на родину в отпуск.

— Я хорошо помню, как мама в Витебске бегала по десяти магазинам, чтобы найти со скидкой какие-то коричневые бананы. Нет, не хочу так. В Норвегии жить комфортнее, на одну зарплату можно больше себе позволить. К тому же в стране очень крепкая социальная поддержка, если денег не хватает, то тебе помогут. Еще мне очень нравятся норвежцы, они похожи на белорусов — добрые, открытые, наивные.

В планах Татьяны — отучиться в магистратуре по своему профилю, а потом устроиться на работу в национальную государственную школу, где готовят танцоров с высшим образованием, педагогам там платят больше, есть возможность развивать свои проекты.

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