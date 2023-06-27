Украинская армия прорвала оборону РФ и продвинулась сразу по нескольким направлениям 27.06.2023, 9:32

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Как сейчас выглядит линия фронта на обновленных картах.

Вооруженные силы Украины продвигаются в Донецкой и Запорожской областях и отражают захваченные ранее россиянами населенные пункты.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

26 июня российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Сватового и к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Стельмаховки, Кривошиевки, Раздолевки, Веселого.

Российские военные блоггеры утверждали, что войска РФ пытались продвинуться к Берестовому и совершили атаки вблизи Кременной.

Бои в Донецкой области

Командующий Восточной группой войск ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские силы очистили российский плацдарм через канал Северский-Донец Донбасс в направлении Бахмута, возможно, речь идет о районе юго-западнее Бахмута.

Официальные кадры, опубликованные 26 июня, показывают, как украинские войска атакуют позиции 3-го батальона 57-й отдельной мотострелковой бригады (5-я общевойсковая армия Восточного военного округа) на Бахмутском направлении, а российские силы уходят.

Российские военные блоггеры утверждают, что украинские силы продвинулись в районе Клищиевки и Курдюмовки. 25 июня спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы продвинулись на Бахмутском направлении на 600-1000 метров.

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Миньковки (13 км северо-западнее Бахмута), Григоровки (10 км северо-западнее Бахмута) и Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута).

Российский военный блогер утверждал, что войска РФ совершили неудачные атаки у Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Череватый заявил, что российские войска опрокидывают ВДВ, пехоту, БАРС (Боевой резерв России), территориальные войска, подразделения «Шторм-З», подразделения частных военных компаний «Патриот», «Факел» и «Ветераны» в Бахмут, пытаясь сохранить контроль над городом.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 июня, показывают, что российские силы недавно достигли ограниченных успехов в Марьинке. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

«Южная ось»

Украинские и российские силы продолжали боевые действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей, и украинские силы добились успехов по состоянию на 26 июня.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, другие украинские должностные лица и геолокационные видеозаписи подтвердили, что украинские силы захватили Ровнополь 26 июня.

Российские источники признали, что украинские силы вошли в Ровнополь, но утверждали, что российские силы все еще удерживают позиции в части населенного пункта.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска также атаковали вдоль линии Левадно-Ровнополь-Макаровка, Приютно-Старомерское и вблизи Новодонецкого.

Генштаб Украины сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Новодаровки с целью отразить позиции в этом районе. Российские военные блоггеры утверждали, что в районе Макаровки действует российская 60-я ОМСБр или часть 136-й ОМСБр.

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области 26 июня. Некоторые российские блоггеры указали, что Пятихатки спорны и что огонь российской артиллерии не позволяет украинским силам вернуться в населенный пункт, но ISW не может подтвердить эти заявления.

Геолокационные кадры подтвердили, что на 26 июня украинские силы удерживают позиции возле Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области.

На геолокационных кадрах, опубликованных 25 июня, видно, как российские силы обстреливают украинские позиции у Антоновского моста, а также как российская пехота отступает от моста.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска контролируют дачную территорию близ Олешек и что береговая линия близ Голой Пристани является спорной зоной.

Некоторые российские источники утверждали, что их войска пытались оттеснить украинские силы от берега реки, но украинцы укрепились на своих позициях у Антоновского моста.

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