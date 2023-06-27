В километре от МКАД продается очень дешевый дом 27.06.2023, 9:44

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Стоит дешевле любой квартиры в Минске.

На площадке БелЮрОбеспечение появился дом в деревне Большое Стиклево совсем рядом с Минском. С виду это обычная деревенская хата с туалетом на улице. Начальная цена — чуть меньше 30 тысяч долларов, пишет realt.by.

Деревня Большое Стиклево Новодворского сельсовета находится за станцией метро «Могилевская», до кольцевой около километра. В этой деревне около 500 участков.

Дом одноэтажный, бревенчатый, покрашен в голубой цвет. Его общая площадь — 43,2 квадратного метра, жилая — 23,3 «квадрата». Кроме дома, на участке есть две пристройки, одна из которых отапливаемая, два сарая и туалет. Площадь участка — 6 соток.

Дом продается в счет погашения долгов собственника. Среди обременений — ипотека. Она будет погашена за счет продажи дома.

Торги будут проходить 13 июля с 9.00 до 18.00. Заявки принимают до 16.00 12 июля. Начальная стоимость 75 600 белорусских рублей (около 29 тысяч долларов).

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