Почему Пригожин устроил мятеж и из-за чего остановил колонны под Москвой 27.06.2023, 9:43

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Во время марша главарь «Вагнера» начал сам выходить на связь с Кремлем.

Из-за чего начался и закончился мятеж Евгения Пригожина? Вот что рассказали об этом источники «Медузы», близкие к Кремлю и правительству

По словам источников, Пригожин «начал суетиться» после того как Путин заявил, что ЧВК должны заключить контракт с Минобороны. Глава «вагнеровцев» пытался обойти это поручение, так как «понимал, что так его влияние будет подорвано».

Около месяца назад на совещаниях во внутриполитическом блоке Кремля обсуждали Пригожина, но риск военного мятежа тогда «сочли нулевым». Когда мятеж все же начался, в Кремле решили, что у Пригожина «сорвало крышу».

Власти вели переговоры с Пригожиным с вечера 23 июня. Но он действовал агрессивно, захватив штаб Южного военного округа, откуда Минобороны командует войсками на фронте.

«Требования [его] тоже были туманными и странными: убрать Шойгу, не лезть в дела «Вагнера», больше финансировать. Но после таких действий в системе [ему] места не было», — рассказал источник «Медузы».

После первых неудачных переговоров, утром 24 июня Путин выступил с телеобращением, в котором заявил об «измене». Пригожин ответил, что «никто не собирается прийти с повинной».

При этом, как сказали источники «Медузы», днем 24 июня он начал сам выходить на связь, вероятно, осознав, что «превысил меру», а «перспективы движения его колонн туманны».

Увидев изменившийся настрой Пригожина, Кремль якобы решил не идти на «кровавое столкновение». Участником финальных переговоров стал Лукашенко, так как Пригожин настаивал на участии «первых лиц», но Путин с ним общаться не хотел.

По оценке источников «Медузы», мятеж ослабил позиции и Пригожина («Он вытеснен из России. Президент такого не прощает»), и Путина ( «Он не мог снизойти до Пригожина, но его вчера [после телеобращения] не было нигде»).

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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