В ISW рассказали, какими будут последствия для Пригожина за «слив» мятежа 27.06.2023, 8:59

1,098

«Сделка» главаря ЧВК выглядит весьма сомнительно.

После военного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в России произошел раскол в ультранационалистическом информационном пространстве. Ярые сторонники войны против Украины теперь разделились на тех, кто хочет избежать восстания в своей стране, и тех, кто требует устранения выявленных недостатков внутренней безопасности.

При этом для экспертов все еще остаются неоднозначными последствия договоренностей беларуского диктатора Александра Лукашенко с главарем «вагнеровцев» для руководства минобороны РФ. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики отметили, что спустя два дня после «переворота» местонахождение Пригожина невозможно проверить, кроме его отъезда из Ростова-на-Дону поздно вечером 24 июня. Со ссылкой на его пресс-службу ранее писалось, мол, он «передает привет» и ответит на все вопросы, «когда будет на связи». Подробности сделки Пригожина с Лукашенко также до сих пор неясны, кроме спекуляций и слухов.

«Последствия вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» еще не завершились, и предстоит выяснить, как будет реализована сделка, будут ли все вовлеченные стороны полностью соблюдать ее, что Кремль и министерство обороны России намерены делать с наемниками ЧВК, если «вагнеровцы» будут сотрудничать, независимо от воли Пригожина», – указали в ISW.

Там подчеркнули, что также остаются неоднозначными последствия переговоров между самопровозглашенным правителем Беларуси и главарем российской ЧВК для руководства минобороны РФ. Некоторые российские источники, в том числе в Кремле, предположили, что власти могут рассматривать смену руководства оборонного ведомства в рамках сделки Лукашенко и Пригожина.

«Министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба, генерала армии Валерия Герасимова никто не видел и не слышал с тех пор, как Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа 23 июня. Некоторые источники предполагают, что Алексей Дюмин – нынешний губернатор Тульской области, экс-сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава сил специальных операций РФ – может заменить Шойгу», – отметили в ISW, добавив, что не могут подтвердить эти предположения.

По мнению аналитиков, любые изменения в руководстве российского минобороны стали бы значительной победой Пригожина, который оправдывал свой вооруженный мятеж прямым обвинением Шойгу и Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат в Украине.

Тем не менее, уверены эксперты, в Россию военный мятеж «вагнеровцев» принес раскол. Связанный с ЧВК блогер похвалил все стороны за то, что наемники «положили конец восстанию и избежали кровопролития», проигнорировав тот факт, что силы группы «Вагнера» убили по меньшей мере 13 российских пилотов и летчиков во время мятежа.

Другие российские источники продолжали характеризовать те события как исключительно дело рук Пригожина и призвали российские власти «проявить милосердие» к наемникам ЧВК, которые «боролись за интересы России в Украине».

Один пропагандист конкретно обвинил чиновников Московской области и минобороны РФ в том, что они не смогли остановить наступление «Вагнера» на Москву. Он поинтересовался, мол, как МО теперь сможет реагировать на внешние вторжения, если оно не сможет остановить движение ЧВК в сторону столицы РФ.

Бывший российский оккупационный чиновник критиковал внутренние структуры страны-агрессора за медлительность в публичном обращении к мятежу. Несколько других блогеров раскритиковали российскую элиту за неспособность публично поддержать Путина, а еще за бегство из России. Некоторые же сетовали на то, что «восстание» Пригожина показало, как Россия стала на один шаг ближе к своей окончательной и безвозвратной смерти.

«Известный блогер спросил, как власти будут наказывать тех, кто причастен к гибели российских военнослужащих, указывая на то, что помилование «вагнеровцев», участвоваших в мятеже, может стать давней обидой для элементов российских военных и ультранационалистического сообщества», – перечислили в ISW примеры раскола мнений в РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».