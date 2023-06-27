ВСУ разбили российскую пехоту и пошли вперед под Бахмутом 27.06.2023, 9:55

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Часть военных РФ сдалась в плен.

Украинские военные продолжают продвигаться в районе Бахмута Донецкой области, уничтожая российскую пехоту. Пограничники показали, как это происходит.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, украинские военные, в частности пограничные подразделения, продвигаются вперед в районе Бахмута. По словам бойцов, основная задача сейчас - обезвредить наибольшее количество вражеской пехоты.

«Для этого применяют самые разные средства: сбросы с дронов, автоматические гранатометы, минометы, СПГ», - говорится в сообщении.

В свою очередь, аэроразведчики ГПСУ оперативно корректируют удары и отслеживают действия противника.

«Часть российских военных не выдерживает давления и добровольно сдается в плен», - добавляют в ГНСУ.

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