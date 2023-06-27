В Беларуси пошли грибы, черника и земляника 1 27.06.2023, 10:05

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Где растут и сколько можно собрать?

Во многих районах Беларуси уже несколько дней идут дожди (с переменным успехом), что не могло не повлиять на лесной урожай. Поэтому заядлые грибники и ягодники на выходных рванули на «тихую охоту», а после похвалились собранным урожаем. Журналисты telegraf.news

посмотрели, где выросли земляника и черника, а где можно найти лисички, подосиновики и подберезовики. На сколько ведер лесных даров можно рассчитывать белорусам в конце июня?

Где найти грибы, землянику и чернику в Беларуси?

Белорус Александр 25 июня поделился в группе ВКонтакте «Грибы:Грибные войска Беларуси» сбором земляники в Слонимском районе Гродненской области. Он рассказал, что по делянкам «пришлось побегать». Вот сколько ягод ему удалось набрать:

Полянку с земляникой нашли и на Мядельщине. Правда, ягод было немного:

А вот черники там оказалось достаточно:

Ольга из Бобруйска тоже похвалилась собранными 25 июня лисичками, земляникой и черникой:

В Мозырском районе Владимиру в тот же день удалось собрать целый ящик лисичек! Однако он отметил, что «все очень локально, а так лес пустой».

В Пинском районе белорусы нашли подосиновики и «пару подберезовиков»:

А еще раньше, в пятницу 23 июня, белорусский блогер, грибник и ягодник Сергей похвалился вот таким урожаем земляники:

Хотя грибов в тех местах, по его словам, нет.

В каких районах Беларуси нельзя ходить в лес?

Напомним, в Беларуси по-прежнему действуют запреты и ограничения на посещение лесов. Например, на момент написания материла, 26 июня, таких районов:

• в Брестской области — 8;

• в Витебской области — 21

в Гомельской области — 5

в Гродненской области — 17

в Минской области — 22

в Могилевской области — 11.

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