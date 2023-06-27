Самый роскошный кроссовер Toyota рассекретили до премьеры 1 27.06.2023, 10:16

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Модель предложат исключительно в мощных гибридных версиях.

Новый кроссовер Toyota Century SUV показали на первом официальном изображении. Флагманская внедорожная модель японской марки засветилась во время презентации минивэна Toyota Alphard. Об этом сообщает сайт Response.

Первый тизер Toyota Century SUV подтвердил истинность неофициальных изображений авто. Угловатый дизайн с длинным капотом и высокой оконной линией выдержан в духе седана Toyota Century.

Пока подробностей про кроссовер Toyota Century SUV немного. Известно, что роскошное авто сейчас проходит тесты и появится в нынешнем году, а его стартовая цена составит около 75-80 тыс. долларов.

Новая Toyota Century SUV будет построена на платформе моделей Grand Highlander и Lexus TX. Ее длина составит около 5,2 м, а колесная база – примерно 3 м.

Несмотря на столь крупные размеры, в салоне установят только два ряда сидений. Покупателям предложат версии на 4 и 5 мест. Естественно, внутреннее убранство будет очень роскошным.

Характеристики Toyota Century SUV не разглашают, известно лишь, что авто будет полноприводным гибридом. Сообщается, что кроссовер может получить силовые установки мощностью 371 и 406 л. с. от Lexus TX.

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