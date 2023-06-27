Разведка Британии: На фронте произошел знаковый перелом 27.06.2023, 10:29

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Украинские десантники отвоевали важную территорию на Донбассе.

В ходе контрнаступательных действий в июне защитники Украины освободили земли, которые до полномасштабного вторжения войск РФ находились в так называемой серой зоне. Речь идет о территории под Красногоровкой на Донетчине, которые были оккупированы с 2014 года.

По мнению специалистов с британской военной разведки, это свидетельствует о «переломе» на украинском фронте. В частности, точечные, но постоянные атаки ВСУ, видимо, просто истощили там наемников с «ДНР» и кадыровцев.

«Украинские воздушно-десантные войска достигли небольшого прогресса к востоку от села Красногоровка вблизи Донецка, расположенного на старой линии контроля», – говорится в посте.

Британские разведчики подчеркнули, что это один из первых случаев после полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в феврале 2022 года, когда украинские Силы обороны, вероятно, отбили территорию, захваченную агрессором девять лет назад.

«Недавние многочисленные одновременные украинские атаки на Донетчине, вероятно, привели к перенапряжению сил «ДНР» и Чечни, действующих в этом районе», – объяснили это событие в разведке Британии.

Отметим, что на днях в сети появилось видео с украинской техникой и воинами к востоку от Красногоровки – территории, которая на протяжении девяти лет находилась в «серой зоне». Было указано, что на кадрах десантники украинской 79-й ДШБр штурмуют позиции российских войск юго-восточнее города Марьинской громады. Судя по карте DeepState, речь идет о продвижении ВСУ между Старомихайловкой и Марьинкой.

Впоследствии командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский подтвердил, что Силы обороны Украины освободили территории под Красногоровкой на Донетчине.

Под «серой зоной» подразумевается буферная полоса нейтральной территории шириной от 200-300 метров до нескольких километров, которую до 24 февраля 2022 года не контролировала ни одна из сторон. Хотя даже тогда, когда во время войны еще только на Донбассе продолжался режим прекращения огня, именно она была одним из самых горячих мест боевых действий, там активно работали диверсионно-разведывательные группы.

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