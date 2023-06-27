«Один клиент думал, что у него телефон водонепроницаемый» 3 27.06.2023, 10:35

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Как белорусы «убивают» свои iPhone.

Только в США ежегодно разбивается около 95 миллионов iPhone. Журналисты onliner.by спросили у читателей, как они теряют и разбивают свои «айфоны»‎, а заодно уточнили у эксперта сервиса BePrime, с какими телефонными болячками к ним обращаются белорусы.

История первая, отцовская

Этой историей поделились специалисты BePrime. Однажды к ним обратился человек с iPhone XS — моделью, которая вышла буквально несколько месяцев назад. Телефон в идеальном состоянии, но не включается.

Сервису клиент сказал, что ударов и падений в воду не было. Мастера начали разбирать телефон — а там море воды. Но окей — телефон просушили, прочистили и восстановили.

За смартфоном клиент вернулся вместе со своей десятилетней дочкой. Он зашел в галерею телефона: последним файлом было видео, которое его дочка сняла из бассейна:

— Телефоны Apple стали водонепроницаемыми. Сейчас мы проверим, как это работает!

Ребенок прыгнул в воду с телефоном, тот сломался. Но говорить отцу девочка ничего не стала — просто вернула смартфон на тумбочку. В итоге тот начал воспитательную работу прямо во время приемки iPhone.

История вторая, водопадная

Игорь вместе с друзьями отправился в польские Татры. Чуть прогадали с погодными условиями: в горах еще оставался снег и наледи. Поэтому ребята купили «кошки» на ботинки, чтобы не скользить.

Одной из ключевых точек на маршруте компании был водопад Сиклавица. Туристы решили сделать фото у самого потока, пропрыгав по камням в реке. Правда, Игорь забыл снять ‎«кошки» — металлические шипы заскользили по камням, и парень упал в водопад.

Упал вместе с «айфоном» — Игорь держал его в руках. После погружения в горный ручей у гаджета сначала отказал FaceID, а по экрану растянулись полосы.

История третья, беговая

Наш читатель занимался бегом, рассекая вокруг своего микрорайона. Показатели он отслеживал с помощью специального приложения, установленного на iPhone 6.

В один день он намеревался установить рекорд и завершить круг меньше чем за 10 минут. Побежал — и вроде успевает: время забега — 09:50. На ходу попытался разблокировать экран с помощью Touch ID — не получилось. Вводит код, пытается сдвинуть ползунок окончания забега — и никак.

Когда все получилось, на секундомере было 10:03. Обидно — читатель в сердцах кинул телефон в траву, но тот приземлился на бордюр. Как итог — разбитый экран и отсутствие зафиксированного рекорда.

История четвертая, перетекающая из унитаза в бассейн

Алекс прислал нам сразу две истории. Первая произошла с его будущей женой. Девушка положила iPhone 6 в карман пижамы и отправилась в санузел. Правда, забыла про смартфон, лежащий в кармане, и тот упал в унитаз. Оттуда его вынули, попробовали просушить, но гаджет несколько раз включился и «умер».

Через два года iPhone отнесли в мастерскую, где он все-таки включился, но с желтым экраном и заторможенным акселерометром. Правда, позже телефон перестал заряжаться, и ему снова понадобился ремонт.

Вторая история нашего читателя связана со свадебным путешествием в Турцию и iPhone 7. Алекс вместе с женой отправился за сувенирами, оплатил покупки смартфоном и положил его в карман плавок. А потом, вернувшись на территорию отеля, без задней мысли полез в бассейн. Поплавал и понял, что гаджет все это время плавал вместе с ним.

Влагозащита девайс не спасла, телефон сломался. Были забеги по сервисам, но никто не давал гарантии, что iPhone включится после ремонта. Так что сейчас «айфон» лежит у нашего читателя дома. Алекс от него не избавляется: надеется, что найдется способ выудить из гаджета фотографии из свадебного путешествия.

История пятая, коллекционная

Дмитрий пользуется iPhone почти 15 лет, с первого до последнего поколения — сейчас у него 14 Pro Max. Читатель ни один из своих телефонов не носил в чехле, потому что без них находит девайсы очень эстетичными.

Первый разбитый экран случился в 2009 году, с самым первым iPhone. Тогда найти экран на замену было непросто — ждать нужно было месяц. Пока экран ехал к Дмитрию, он продолжал пользоваться телефоном, отодрав растрескавшееся стекло.

Следующим подвел iPhone 7 Plus. Гаджет не выдержал похода в сауну: под экраном появилась испарина, и телефон перестал работать адекватно. Тогда мужчина был в США, обошел несколько Apple Store, но везде получил отказ — не гарантийный случай.

Аналогичная история случилась с Phone XS Max. Сначала он прогрелся на тунисском солнце, а когда Дмитрий погрузил его в море, чтобы сделать фото для своей девушки, корпус смартфона сузился на несколько миллиметров и соленая вода попала внутрь. При этом телефон все еще включается — правда, может только открыть приложение с фотографиями, где последняя — то самое фото в воде.

Последним «убитым» iPhone Дмитрия оказался 12 Pro Max. В январе этого года мужчина был в США. На велотренировке, во время спуска с горы, его сбила машина. Приземлился он ровно на карман, в котором лежал телефон. По словам читателя, возможно, именно это спасло его от травмы. При этом телефон разбился, но во время удара самостоятельно вызвал парамедиков — Дмитрий еще не успел встать с асфальта, как с ним через Apple Watch говорил оператор из 911.

Не бить, не топить, ценить «оригинал» — и будет вам счастье

Павел Дятко, владелец сервисного центра BePrime, с 2013-го увидел сотни разбитых и залитых «айфонов». Одной из самых популярных «болей» со стороны клиентов он считает путаницу в терминологии:

— Люди постоянно путают понятия «‎влагозащита» и «‎водонепроницаемость». У нас один клиент думал, что у него телефон водонепроницаемый, а не защищенный от влаги, поэтому каждый день мыл его под краном.

Влагозащита не равно водонепроницаемость. Если бы я мог, я бы эту надпись куда-нибудь на небо прилепил. Люди, у которых получается снять видео под водой, — это 15%. Остальные 85% приходят к нам за ремонтом, потому что телефон «‎набрал воды» и маме видео с моря показать не удалось.

Не нужно цепляться за свою выборку. Мол, у вас было четыре телефона, и ни один из них после подводной съемки не сломался. Потому что есть наша выборка, а это несколько сотен телефонов в месяц. И мы видим, как просто вода уничтожает «айфоны». Соль, хлорка, другие примеси, находящиеся в воде, разъедают структуру телефона изнутри. То же давление — в стакане с водой его нет, но в ванне оно уже есть. А в бассейне, озере или море — еще выше.

Отдельно отмечу гарантийные условия Apple. Если вы придете в официальный сервисный центр и они видят внутри воду, вам откажут в гарантии. Apple никогда не гарантировала водонепроницаемость.

— Что делать, если вода все-таки попала внутрь?

— Рис точно не поможет. Нужно сразу выключить телефон и ни в коем случае не ставить его на зарядку. По плате идет питание, все начинает окисляться, и с подачей питания окислы будут только разрастаться. Ничего сами с ним не делайте, бегите в ближайший сервис, чтобы там вам просто прочистили и просушили телефон.

В парилку, сауну и горячую ванну смартфон тоже брать не стоит. iPhone «‎напариваются», и влага оказывается внутри.

— А что с падениями смартфонов? Защитные стекла спасают?

— Каждый удар — это возможные проблемы в дальнейшем. Это как монетку подбрасывать. Детали у телефонов сегодня очень нежные, так что ронять свои смартфоны точно не стоит. Никакой ударопрочности у iPhone нет.

«‎Бамперы» и защитные стекла незначительно снижают вероятность поломки, на 15%. Но если будет угловое падение на пол, не спасет ни пленка, ни стекло, ни бампер. Сила и угол удара такие, что матрица трескается изнутри.

Реальная защита от падений — не ронять телефон. Помните, что это хрупкий девайс. Воспринимайте его как стеклянный стакан — тот от падения тоже разбивается.

— Неоригинальные кабели зарядки — это плохо?

— Apple c большой нежностью относится к своим аксессуарам и делает их продуманными, потому что зарабатывает на них больше денег, чем на продаже смартфонов. В неоригинальных кабелях такой продуманности нет.

Неоригинальный кабель может словить неправильный импульс, и в лучшем случае сгорит шлейф — такое очень часто бывает в iPhone 12. Телефон может начать глючить — например, произвольно включать фонарик. Другая популярная проблема — вторичный контроллер, который стоит в цепи зарядки. Он вызывает быструю разрядку телефона, телефон за час может «‎сесть».

Еще нельзя, не заведя двигатель, ставить смартфон на зарядку в автомобиле. Происходит скачок напряжения, контроллер сгорает. Поэтому в машине телефоны лучше заряжать оригинальными кабелями и только после запуска двигателя.

— Есть ощущение, что iPhone становятся более хрупкими. Это так?

— Начиная с iPhone 12 Apple начала использовать в материнских платах бессвинцовые припои. Они более хрупкие. И после падения телефон выглядит окей, но внутри может что-то посыпаться.

Например, телефон упал, но ничего не разбилось. Все супер, но через два месяца вы не можете ни до кого дозвониться. Потому что после удара образовалась маленькая микротрещина, которая еще поддерживает контакт. Ударили вы телефон в сентябре, а в декабре из-за изменения температуры трещина расширяется, и контакт пропадает.

Раньше, до iPhone 11, проблемы на материнской плате можно было решать точечно. Выбрав правильный температурный режим, можно было спокойно снять контроллер, поднять процессор, восстановить под ним соединения. И никакие другие элементы не «‎плыли».

Но сегодня ремонт материнских плат поменялся в корне. Теперь даже если с правильным температурным режимом поднять один из чипов, все вокруг начнет «‎плыть». Именно поэтому мы используем фрезерный станок. Например, если нам нужно переставить процессор на другую материнскую плату, мы его срезаем фрезой, а не спаиваем.

К глобальной нежности и хрупкости деталей прибавьте проблемы, влияющие на юзабилити телефона. Например, начиная с iPhone 11 нельзя поменять экран без ошибки в настройках. Не важно, какого качества запчасть — если контроллер не перекинут со старого экрана на новый, будет возникать ошибка.

С батарейками та же история. Нужно брать точечную сварку, отпаивать старый шлейф. Потом припаивать новый шлейф, который подходит под пересадку контроллера. Потом этот чип вставлять, на новый шлейф к батарейке его приваривать, и только потом устанавливать. И только тогда не будет ошибки, что у вас неоригинальный аккумулятор.

— Какие «‎айфоны» чаще всего появляются в ремонте?

Самые популярные модели — это iPhone 11. Их приносят 35% клиентов. И с них же началась история со сложностями ремонта телефонов. На втором месте по популярности — «семерки», 22%.

— В каких случаях можно что-то чинить самостоятельно?

— iPhone — это хрупкое устройство, напичканное чем-то мелким, но важным. С ними работа — как котика гладить: все должно быть деликатно. Если у вас нет опыта ремонта таких гаджетов — 90%, что вы что-то сломаете.

Сегодня ремонт телефона — это сложно. Еще два года назад любой чижик мог взять отвертку, видео с YouTube и поменять экран. Но сегодня так не получится: нужны основы пайки, инженерии. Нужно специальное оборудование — фреза, микроскопы высокоточные, расчетные устройства и т. д.

Например, непонятно, как дома решить проблему с экраном iPhone 12. Начиная с этой модели, чипы на них нужно срезать фрезой. Просто что-то сделать припоем не получится. Надо брать оригинальный экран, спиливать фрезой контроллер и сажать его на сплав.

— Какой срок гарантии можно назвать оптимальным?

— Полгода. Если какая-то несостыковка и была допущена, за это время она точно всплывет. Не бывает такого, что мастер ошибся, а это проявилось только через год.

При этом со стороны клиента часто проявляется установка «‎кто последний — тот и виноват». Например, человек уронил телефон, разбил экран. Мы заменим его и проверим остальные части смартфона — все работает.

Но из-за сильного удара могут образоваться скрытые дефекты, которые не могут быть обнаружены во время ремонта. Они «‎вылезут» только через несколько месяцев, когда ремонт уже был сделан. И естественно, в возникших проблемах будет обвинен сервис. Но нашей вины здесь нет — это проявившиеся последствия, которые нельзя предугадать.

— Что вы можете сказать о клиентских волнениях по поводу оригинальных и неоригинальных деталей?

— Взять ту же замену переднего или заднего стекла — это один из самых частых запросов, с которыми к нам приходят. Только 5—10% клиентов готовы платить за оригинал, поэтому на рынке много неоригинальных запчастей. Работать с установкой неоригинальных запчастей намного сложнее, чем с оригиналом.

Всегда есть риск дефекта. От профессионала зависит его размер — будет ли это риск в 50% или 20%. В любом случае это удешевленная процедура, которая делается людскими руками и имеет ряд нюансов. С ними приходится мириться, если вы выбираете сэкономить, а не оригинальную запчасть.

При этом поставить копию дисплея или корпуса будет дороже, чем поменять отдельно стекло на оригинальном корпусе и стекло на оригинальной дисплейной матрице. Последнее — дешевая процедура и одновременно сложный технический процесс. В нем мы используем беспылевую комнату, барокмеру, специальные клеевые составы, лазер и мозги высококлассного инженера. В итоге люди экономят, а мы выполняем очень сложный технический процесс, на который все равно даем гарантию.

К слову, на некоторые детали понятие «оригинальность» вообще не распространяется. Например, ни один из производителей смартфонов не предоставляет услугу по замене стекла. А значит, у них просто нет надобности в производстве стекол. Они производят только что-то модульное: батарейку или целиком экран. А стекло — то же самое, что и стекляшка в окне, его производитель не делает.