На востоке Крыма подорвали железную дорогу 2 27.06.2023, 10:44

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С путей сошел грузовой состав.

В Кировском районе временно оккупированного Крыма повреждены железнодорожные пути, сообщил «глава» оккупационной «администрации» Сергей Аксенов.

«Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов», — написал Аксенов в своем телеграм-канале. Причину повреждения он не уточнил.

По данным телеграм-канала Baza, железную дорогу подорвали на перегоне «Петрово-Владиславовка». В результате с путей сошел первый вагон грузового поезда. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

На данный момент задерживаются два поезда дальнего следования и два местных, уточняет телеграм-канал Shot. По территории Кировского района проходит железная дорога Джанкой — Керчь.

Это четвертый подрыв железнодорожного полотна в Крыму за полтора месяца. 21 июня инцидент произошел на участке в районе Феодосии. Тогда пострадавших не было, а движение поездов останавливалось на два часа. Что стало причиной повреждения путей, чиновники не уточняли.

До этого диверсия произошла 11 июня. Взрыв случился прямо перед приближающимся товарным поездом, однако машинист локомотива заметил его и успел экстренно затормозить, писала Baza. От взрывной волны в кабине разбились окна. Машинист не пострадал, но двое рабочих получили ранения от осколков.

18 мая на перегоне Симферополь—Севастополь с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Официально власти назвали причиной «вмешательство посторонних лиц». По данным Mash, железнодорожное полотно было подорвано. Диверсанты заложили взрывное устройство под путями в районе села Чистенькое рядом с Симферополем. В результате взрыва было повреждено 50 метров полотна.

Поврежденный участок отремонтировали в течение дня. При этом «советник» «главы» Крыма по информационной политике Олег Крючков опровергал факт подрыва.

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